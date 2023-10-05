Старый дорогой iPhone 11 сравнили с новым дешёвым Samsung A24 по скорости работы

Старый дорогой iPhone 11 сравнили с новым дешёвым Samsung A24 по скорости работыКто будет лучше?
На YouTube-канале Tech Reason выяснили, какой смартфон запускает игры и приложения быстрее: Samsung A24 или iPhone 11.
iPhone 11 работает на базе процессора А13 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy A24 оснащён при этом процессором Helio G99 и 6 ГБ оперативной памяти. Кто из них окажется быстрее?
Из двух смартфонов запустился быстрее iPhone. Разница составила между устройствами 4-5 секунд.
Набиратель номера чуть быстрее открылся на iPhone, а настройки открылись одновременно на обоих смартфонах.
Amazon быстрее загружается уже на Samsung по сравнению с iPhone.
Что касается игр, то Candy Crush Saga запустилась чуть быстрее на Samsung, а Subway Surfers - на iPhone. Оказался победителем iPhone также в Temple Run 2, а вот PUBG Mobile загрузил быстрее Galaxy A24.
Вывод
По скорости работы iPhone 11 и Samsung Galaxy A24 примерно равны. Хотя включился на несколько секунд быстрее всё-таки iPhone.