Старый дорогой iPhone 11 сравнили с новым дешёвым Samsung A24 по скорости работы

iPhone 11 работает на базе процессора А13 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy A24 оснащён при этом процессором Helio G99 и 6 ГБ оперативной памяти. Кто из них окажется быстрее?

Из двух смартфонов запустился быстрее iPhone. Разница составила между устройствами 4-5 секунд.

Набиратель номера чуть быстрее открылся на iPhone, а настройки открылись одновременно на обоих смартфонах.

Amazon быстрее загружается уже на Samsung по сравнению с iPhone.