Старый флагман или новый смартфон среднего класса? Samsung Galaxy S20FE против A52S

Звук. Galaxy A52S имеет разъём для проводных наушников, в то время как S20FE - нет. С точки зрения звучания, по мнению ведущего, немного лучше оказывается S20FE.

По итогам обзора эксперт заключил: S20FE оправдывает свою стоимость и действительно является более мощным аппаратом, чем A52S. Но при этом различия между моделями не настолько значительные: у S20FE только чуть выше, нежели у конкурента, производительность (и эта разница видна лишь в играх), выше стандарт влагозащиты, чуть лучше качество снимков, есть поддержка беспроводной зарядки. В то же время сам ведущий из двух смартфонов приобрёл бы Galaxy S20FE.