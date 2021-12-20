Старый флагман или новый смартфон среднего класса? Samsung Galaxy S20FE против A52S

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Старый флагман или новый смартфон среднего класса? Samsung Galaxy S20FE против A52SСравнили аппараты в новом выпуске на канале Quke.ru на YouTube
Какой смартфон Samsung лучше приобретать в 2021 году: довольно старый флагманский аппарат или новый, но средней ценовой категории? На этот вопрос в ходе обзора ответил ведущий YouTube-канала Quke.ru.
В недавнем выпуске на канале Quke.ru ведущий Андрей сравнил две модели смартфонов Samsung: Galaxy S20FE и Galaxy A52S. Победителем из них оказался только один.
- Внешний вид. Из различий устройств: влагозащита у A52S - по стандарту IP67, у S20FE - по стандарту IP68; у A52S есть слот для наушников 3,5 мм, у S20FE он отсутствует. По габаритам же аппараты абсолютно одинаковые. В то же время у S20FE сканер отпечатка встроен в экран и работает немного быстрее, чем у A52S. Что касается удобства, то S20FE лучше лежит в руке, по мнению эксперта. Еще один плюс этой модели - она оснащена в отличие от A52S функцией беспроводной зарядки.
- Дисплей. Принципиальной разницы между экранами нет.
- Производительность. У модели A52S - процессор Snapdragon 778G, 6-8 ГБ ОЗУ; у S20FE - Snapdragon 865, объём оперативной памяти - 6-8 ГБ. В плане выполнения повседневных задач преимущество - у S20FE, но оно совсем незначительное. Однако если брать игры, то разница в производительности уже видна довольно сильно, что доказывают и тесты. Хотя нужно сказать, что и на том, и на другом смартфоне большинство требовательных игр будут запускаться на высоких настройках, а вот на ультра-параметры получится рассчитывать лишь на флагманском S20FE.
- Автономность. Оба смартфона способны работать довольно длительное время. К концу дня у обоих остаётся более 30 процентов заряда. Заряжаются они также с одинаковой скоростью.
- Камера. Принципиальных отличий ведущий с точки зрения фото и видео не заметил. При этом вечерние снимки выходят чуть лучше на S20FE, как и видео.
- Звук. Galaxy A52S имеет разъём для проводных наушников, в то время как S20FE - нет. С точки зрения звучания, по мнению ведущего, немного лучше оказывается S20FE.
По итогам обзора эксперт заключил: S20FE оправдывает свою стоимость и действительно является более мощным аппаратом, чем A52S. Но при этом различия между моделями не настолько значительные: у S20FE только чуть выше, нежели у конкурента, производительность (и эта разница видна лишь в играх), выше стандарт влагозащиты, чуть лучше качество снимков, есть поддержка беспроводной зарядки. В то же время сам ведущий из двух смартфонов приобрёл бы Galaxy S20FE.
Источник: Quke.ru