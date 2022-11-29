Старый топовый Samsung против нового среднего: сравнение Galaxy Note 10 и A53

Старый топовый Samsung против нового среднего: сравнение Galaxy Note 10 и A53Кто оказался лучше в 2022 году?
Разница между Samsung Galaxy Note 10 и A53 составляет три года. Но много ли на самом деле изменилось за это время?
Фото: Spitak
Galaxy Note 10 три года назад считался топовым флагманом. Но насколько он хорош сегодня по сравнению со смартфоном среднего класса Galaxy A53?
Прежде всего, нужно сказать, что до сих пор у устройств среднего класса рамки чуть больше, чем у флагманов. Это видно и при сравнении А53 с Note 10. Что касается собственно дисплея, то диагональ у него стала чуть больше: 6,5 дюйма у А53 по сравнению с 6,3 дюйма у Note 10. Также у новинки повысилось разрешение (с 1080x2280 до 1080x2400) и частота обновления (с 60 Гц до 120 Гц).
Есть у обоих устройств защита от воды. Однако у Note 10 она имеет стандарт IP68, тогда как у A53 - IP67. При этом беспроводную зарядку поддерживает только флагман.
Объём аккумулятора у А53 стал больше: 5000 мАч по сравнению с 3500 мАч у Note 10.
По производительности в AnTuTu больше баллов набирает флагманский смартфон Galaxy Note 10. К тому же на нём стоит Snapdragon 855, а на А53 - Exynos 1280. Результаты тестирования смотрите выше.
Что касается камер, то устройства делают очень похожие по качеству снимки. Но на Note 10 фото получаются более яркими и контрастными, на A53 же - более тусклыми. В портретном режиме Galaxy A53 также немного ошибся при вырезании объекта. Возможно, связано это с тем, что у него нет отдельного телефотообъектива.
При видеосъёмке в 4К заметна существенная разница в стабилизации между А53 и Note 10. Особенно это касается широкоугольной камеры. Кроме того, при переключении во время видеосъёмки с основной камеры на широкоугольную и обратно на А53 заметна небольшая пауза. Подобного нет на Note 10.
Вывод
В целом мы видим, что смартфоны среднего класса сегодня всё сильнее становятся похожи на флагманы по функциональности. Так, на А53 стоит хороший AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, сканер отпечатков пальцев находится у него тоже в дисплее, хорошие результаты показывает смартфон и по основной камере, автономности, ёмкости аккумулятора.