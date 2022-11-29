Старый топовый Samsung против нового среднего: сравнение Galaxy Note 10 и A53

Galaxy Note 10 три года назад считался топовым флагманом. Но насколько он хорош сегодня по сравнению со смартфоном среднего класса Galaxy A53?

Прежде всего, нужно сказать, что до сих пор у устройств среднего класса рамки чуть больше, чем у флагманов. Это видно и при сравнении А53 с Note 10. Что касается собственно дисплея, то диагональ у него стала чуть больше: 6,5 дюйма у А53 по сравнению с 6,3 дюйма у Note 10. Также у новинки повысилось разрешение (с 1080x2280 до 1080x2400) и частота обновления (с 60 Гц до 120 Гц).

Есть у обоих устройств защита от воды. Однако у Note 10 она имеет стандарт IP68, тогда как у A53 - IP67. При этом беспроводную зарядку поддерживает только флагман.