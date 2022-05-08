Старый «улучшенный» Xiaomi против нового «стандартного»: сравнение Redmi Note 10S и Redmi Note 11

Первое, что важно отметить, - это год выпуска устройств Xiaomi и их цена. Redmi Note 11 вышел в 2022 году, однако стоит дешевле, чем Redmi Note 10S, который появился на рынке в 2021 году. Объясняется это тем, что версия 10S - улучшенный вариант Note 10, а вот версия Note 11 - это «стандартный» вариант мобильного устройства.

Отличия одного аппарата от другого начинаются с внешнего вида. Боковые рамки и экран у Note 11 плоские, а вот у 10S - слегка закругленные. Также задняя панель у версии 10S глянцевая, в то время как у Note 11 - матовая.

В комплекте с устройствами идёт силиконовый чехол, а также быстрая зарядка (мощность 33 Вт - в обоих случаях; заряжаются полностью аппараты примерно за 60 минут).

Запустился быстрее из двух смартфонов всё-таки Note 10S. При этом нужно сказать, что работают аппараты на разных процессорах. По характеристикам же экрана Note 10S и Note 11 совпадают почти во всём: разница лишь в частоте обновления, которая чуть больше у Note 11 (90 Гц против 60 Гц у Note 10S), и в цветопередаче, которая немного более «тёплая» тоже у 11-й версии.

На Note 10S стоит процессор MediaTek Helio G95, а на Note 11 - Snapdragon 680. Если говорить о том, какой процессор лучше, то тут зависит всё от того, какие характеристики для вас важны. По энергоэффективности (и нагреву) и техпроцессу выигрывает Snapdragon, а вот мощнее оказывается Helio G95. То есть для игр, например, больше подходит однозначно Note 10S.

Видно преимущество MediaTek Helio G95 и в Antutu: он набирает 329 тысяч баллов против почти 235 тысяч баллов у Note 11. По скорости памяти лидирует Note 11, но троттлинг сильнее на Note 10S.