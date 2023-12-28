Стоит ли доплачивать за iPhone 15 Pro вместо стандартного iPhone 15

Что касается камер, то основной блок у обычного iPhone 15 состоит из двух объективов, у Pro-версии - из трёх. Основной модуль имеет в обоих случаях 48 МП, но по светосиле выигрывает Pro-модель. То же самое касается ширика. Ну и у 15 Pro есть телефотообъектив на 12 МП в отличие от стандартного iPhone 15. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

По сравнению с обычным iPhone 15 версия Pro умеет снимать макро (фото и видео), портреты в ночном режиме, у неё есть Slow Motion, таймлапс. У неё также полноценный оптический трёхкратный зум.

В целом iPhone 15 Pro предназначен по большей части для профессиональной съёмки видео и фото. Но результаты тестирования его и обычной версии iPhone 15 в бенчмарках вы можете увидеть выше.

По ёмкости аккумулятора выигрывает, как ни странно, стандартный iPhone 15. Это 3349 мАч против 3274 мАч. По автономности устройства при этом практически не отличаются друг от друга.