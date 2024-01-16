Стоит ли доплачивать за OnePlus 12 вместо более дешёвого OnePlus 11

Комплектация у OnePlus 11 и OnePlus 12 почти идентична. Вместе со смартфоном вы получаете блок питания на 100 Вт, кабель, чехол.

Внешне аппараты похожи, особенно со стороны экрана. Поменялось расположение фронтальной камеры, стал немного другим дизайн задней панели на OnePlus 12. Удобнее в руке при этом лежит 11-я модель за счёт того, что габариты у неё меньше.

Добавили на 12-ю версию ИК-порт, более современный порт USB-C 3.2. С вибрацией и сканером отпечаток на обоих устройствах всё хорошо.

Работает OnePlus 11 на Snapdragon 8 Gen 2, OnePlus 12 — на Snapdragon 8 Gen 3. Оперативной памяти на новинке стало больше: появился вариант с 24 ГБ. То же самое касается ПЗУ: максимальная версия доступна с 1 ТБ памяти. В играх типа Genshin Impact показывают себя устройства одинаково: 60 к/с в течение часа.

Дисплеи хоть и имеют некоторые отличия по характеристикам, на деле почти одинаковые. В ручном режиме максимальная яркость экрана на OnePlus 11 — 650 нит, на OnePlus 12 — 950 нит, на ярком свету — 1200 нит и 2600 нит соответственно. Также гораздо лучше ситуация у 12-й версии с ШИМом.