Стоит ли доплачивать за Realme 14 в сравнении с Realme 14T

В комплекте с обоими смартфонами вы получаете чехол, кабель, зарядку на 45 Вт. На экране у 14 и 14Т сразу наклеена защитная плёнка. По дизайну устройства полностью идентичны, как и по дисплеям.

Realme 14 работает на более мощном процессоре Snapdragon 6 Gen 4, а вот 14Т - на Dimensity 6300. В AnTuTu тоже набирает почти в два раза больше баллов 14-й, поэтому если вы любите игры, то лучше покупать эту модель.