Стоит ли доплачивать за Realme 14 в сравнении с Realme 14T

Стоит ли доплачивать за Realme 14 в сравнении с Realme 14TРазница между ними в основном только в процессоре
В комплекте с обоими смартфонами вы получаете чехол, кабель, зарядку на 45 Вт. На экране у 14 и 14Т сразу наклеена защитная плёнка. По дизайну устройства полностью идентичны, как и по дисплеям.
Realme 14 работает на более мощном процессоре Snapdragon 6 Gen 4, а вот 14Т - на Dimensity 6300. В AnTuTu тоже набирает почти в два раза больше баллов 14-й, поэтому если вы любите игры, то лучше покупать эту модель.
По камерам отличий на бумаге нет: фронтальный модуль в обоих случаях на 16 МП, основной на 50 МП, дополнительный на 2 МП. При этом видео записывать 14-й может в 4К 30 к/с, а 14Т - только в 1080р. Примеры фото вы можете увидеть выше.
Вывод
Переплачивая несколько тысяч за Realme 14 вместо 14Т, вы получаете более мощный процессор, лучшую игровую производительность, возможность на основную камеру писать видео в 4К, а также чуть более правильную обработку фото. В остальном же смартфоны практически одинаковые.