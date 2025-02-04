Стоит ли доплачивать за Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ вместо базового Note 14

Redmi Note 14 Pro+ по сравнению с обычной версией имеет скругленный дисплей. В комплекте с обоими смартфонами идёт зарядка (у Note 14 — на 33 Вт, у Note 14 Pro+ - на 120 Вт), кабель, чехол. Также у простого Note 14 есть разъём для наушников в отличие от более дорогой модели 14 Pro+.

Неожиданно, но Note 14 запустился быстрее, чем 14 Pro+. Экран у старшей версии немного ярче, но существенной разницы в этом плане между устройствами нет.

Redmi Note 14 работает на процессоре Helio G99 Ultra, Note 14 Pro+ - на Snapdragon 7s Gen 3. У последнего есть поддержка 5G. Результаты тестирования обоих смартфонов вы можете увидеть ниже.

Основная камера у Note 14 на 108 МП, у Note 14 Pro+ - на 200 МП. При этом старшая модель имеет оптическую стабилизацию, а младшая — только электронную. На деле разница в фото не такая уж большая между смартфонами. Примеры снимков вы можете увидеть ниже. На фронтальную камеру видео обе модели записывают только в Full HD, на основную — максимум в 1080p (Note 14) и в 4К 30 к/с (Note 14 Pro+).

Аккумулятор у Note 14 на 5500 мАч, а вот у Note 14 Pro+ только на 5110 мАч. С точки зрения автономности базовая версия будет лучше.