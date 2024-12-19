Стоит ли переплачивать за Vivo X200 Pro в сравнении с X200 ради камер

Комплектация в обоих случаях одинаковая. Вы получаете чехол, кабель, зарядку. Оба смартфона также работают на одном и том же процессоре — Dimensity 9400.

У модели Vivo X200 Pro есть 200-мегапиксельная перископическая с 3,7-кратным оптическим зумом, а у X200 — перископический объектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом. При этом основной датчик у обоих смартфонов один и тот же — на 50 МП. Остальные камеры тоже у них одинаковые.

Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.