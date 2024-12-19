Стоит ли переплачивать за Vivo X200 Pro в сравнении с X200 ради камер

Стоит ли переплачивать за Vivo X200 Pro в сравнении с X200 ради камерВсё зависит от того, насколько для вас важен зум
Комплектация в обоих случаях одинаковая. Вы получаете чехол, кабель, зарядку. Оба смартфона также работают на одном и том же процессоре — Dimensity 9400.
У модели Vivo X200 Pro есть 200-мегапиксельная перископическая с 3,7-кратным оптическим зумом, а у X200 — перископический объектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом. При этом основной датчик у обоих смартфонов один и тот же — на 50 МП. Остальные камеры тоже у них одинаковые.
Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
Вывод
На самом деле разница между X200 и X200 Pro заключается в зум-объективе. У Pro-версии перископическая камера на 200 МП с возможностью приближения объектов в 3,7 раза, а у обычной — 50-мегапиксельная перископическая камера с 3-кратным зумом.
Есть и другие небольшие отличия обычной модели от Pro. Например, у X200 Pro есть USB 3.2, поддержка беспроводной зарядки, ультразвуковой сканер отпечатков (у X200 — оптический), Dolby Vision, запись видео в 8К (у X200 нет этой функции), отличный звук при съёмке видео. Версия X200 по габаритам меньше, чем X200 Pro, при этом у неё динамики звучат немного лучше.