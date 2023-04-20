Стоит ли покупать бюджетный смартфон OnePlus. Да-да, такие существуют

Стоит ли покупать бюджетный смартфон OnePlus. Да-да, такие существуютВот какие у OnePlus Nord CE 3 Lite 5G плюсы и минусы
Ведущий YouTube-канала DimaViper проверил в работе недорогой OnePlus Nord CE 3 Lite 5G и рассказал, есть ли смысл его покупать.
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G вышел совсем недавно. И вот что он собой представляет.
Конкретно у эксперта DimaViper была версия с 8/256 ГБ памяти. Также у Nord CE 3 Lite 5G есть разъём для наушников. В комплекте с устройством идёт зарядка в 67 Вт, кабель USB-C, чехол.
Экран на Nord CE 3 Lite 5G не AMOLED, а IPS, что большая редкость сейчас. Диагональ - 6,72 дюйма, разрешение - Full HD+, частота обновления - 120 Гц.
Что касается процессора, то на этом смартфоне стоит Snapdragon 695 5G. Набирает он примерно 400 тысяч баллов в AnTuTu. Производительность у него в целом средняя, но у него есть плюсы: он не нагревается и не троттлит. Звук на Nord CE 3 Lite, кстати, стерео.
Основная камера у OnePlus имеет 108 МП, дополнительные - по 2 МП (макро и телевик), фронтальная - 16 МП. Правда, оптической стабилизации у него всё же нет, как и поддержки записи видео в 4К. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
В целом фотографии получаются очень посредственные на все камеры.
Вывод
В целом OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - это хорошая рабочая лошадка. Но подобных смартфонов за ту же цену довольно много. Например, Nord CE2 Lite, Realme 9 Pro, Realme 10 Pro.
Кстати, если вы не догадались, какой смартфон дочерних брендов BBK лёг в основу этой новинки, сравните характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G с Realme 10 Pro - эти две модели почти полностью копируют друг друга.