Стоит ли покупать бюджетный смартфон OnePlus. Да-да, такие существуют

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G вышел совсем недавно. И вот что он собой представляет.

Конкретно у эксперта DimaViper была версия с 8/256 ГБ памяти. Также у Nord CE 3 Lite 5G есть разъём для наушников. В комплекте с устройством идёт зарядка в 67 Вт, кабель USB-C, чехол.

Экран на Nord CE 3 Lite 5G не AMOLED, а IPS, что большая редкость сейчас. Диагональ - 6,72 дюйма, разрешение - Full HD+, частота обновления - 120 Гц.

Что касается процессора, то на этом смартфоне стоит Snapdragon 695 5G. Набирает он примерно 400 тысяч баллов в AnTuTu. Производительность у него в целом средняя, но у него есть плюсы: он не нагревается и не троттлит. Звук на Nord CE 3 Lite, кстати, стерео.