Стоит ли покупать экзотический смартфон среднего класса Oppo Reno 11

Что касается камер, то основная у него отрабатывает довольно неплохо. Зум есть 3-кратный, широкоугольный объектив даже днём делает снимки по качеству хуже, чем основной. Фронтальная камера в целом тоже хорошая. По части видео — ничего особенного, можно записывать ролики в 4К 30 к/с, но с плохой стабилизацией.

Работает Oppo Reno 11 на процессоре Dimensity 7050. При желании можете поиграть практически во что угодно. Система охлаждения у смартфона тоже отличная.

Вывод

В диапазоне от 37 до 45 тысяч рублей есть очень много смартфонов-конкурентов Oppo Reno 11. За эти же деньги вы можете купить такой же аппарат и даже с лучшей камерой. Рассматривать именно Oppo стоит тем, кто хочет себе красивый телефон с экраном-водопадом, но пластиковый.