Стоит ли покупать iPhone 11 в 2022 году

На сегодняшний день iPhone 11 является самым популярным смартфоном Apple. В чём причина этого? На самом деле в 2022 году многие люди хотят стать владельцами именно iPhone и им не важна модель, отмечает ведущий YouTube-канала.

Главный критерий выбора покупателями именно iPhone 11 - это его стоимость. Продаётся эта модель иногда и со скидкой.

Согласно e-katalog, первоначальная цена 11-й версии iPhone составляет 650 долларов (51 тысяча рублей). Это довольно дорого для смартфона, который вышел в 2019 году.

Тем не менее у iPhone 11 есть несколько преимуществ. Прежде всего, это самый прочный смартфон на сегодня, отмечает эксперт. И здесь учитываются именно обычные аппараты, а не те, которые оснащены защитой от ударов. То есть iPhone 11 можно с лёгкостью носить и без чехла. А если добавить к телефону плёнку и чехол, то прослужит устройство очень долго. Есть здесь к тому же и влагозащита стандарта IP68. Кроме того, поддержка iPhone 11 будет длиться тоже ещё долго.