Стоит ли покупать iPhone 7 Plus в 2022 году вместо бюджетного Android

Стоит ли покупать iPhone 7 Plus в 2022 году вместо бюджетного AndroidВ рамках обзора iPhone сравнили с устройством Samsung
Постепенно iPhone 7 Plus устаревает, поэтому некоторые могут задаться вопросом: не поменять ли его на Android-смартфон? Например, на Samsung?
Некоторые вещи на iPhone работают действительно лучше, чем на Android. Например, приложение Instagram*. Что касается процессора, то благодаря ему телефон работает плавней, чем среднебюджетные устройства на Android или даже более дорогие. 3 ГБ оперативной памяти вполне хватает на iPhone для всех задач.
Дисплей установлен на iPhone 7 Plus хороший. Его диагональ составляет 5,5 дюйма. Кроме того, разрешение у Samsung M22, например, 1600x720 пикселей, тогда как у iPhone - 1920x1080 пикселей. Если рассматривать экран с близкого расстояния, то это будет заметно. При этом частота обновления у Samsung составляет 90 Гц, а у iPhone - 60 Гц.
По сравнению с Android-аппаратами iPhone работает очень быстро. И это его преимущество, причём касается это даже старых моделей.
Ещё один момент - камера. В 2022 году смартфоны на операционной системе Android имеют множество разных режимов съёмки, несколько объективов. Камера же iPhone 7 Plus, несмотря на наличие оптической стабилизации, при недостаточном освещении делает не очень качественные снимки. То же самое касается видео: днём вы получите качественный результат, а вот вечером или ночью - нет.
Пользоваться iPhone 7 Plus можно даже одной рукой, поскольку этот смартфон очень тонкий. Однако внутренней памяти в 32 ГБ в 2022 году совершенно не хватает для нормального пользования. К тому же сама система занимает примерно 7 ГБ.
Вывод
В то же время, по словам ведущего, между Samsung M22 и iPhone 7 Plus в 2022 году он бы выбрал последний. Связано это с надёжностью и качеством продукта Apple. К примеру, у iPhone 7 Plus есть стереодинамики, премиальные материалы корпуса, хороший дисплей, возможность легко продать устройство по той же цене, стабильная операционная система.
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.