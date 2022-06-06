Стоит ли покупать iPhone 7 Plus в 2022 году вместо бюджетного Android

Постепенно iPhone 7 Plus устаревает, поэтому некоторые могут задаться вопросом: не поменять ли его на Android-смартфон? Например, на Samsung?

Некоторые вещи на iPhone работают действительно лучше, чем на Android. Например, приложение Instagram*. Что касается процессора, то благодаря ему телефон работает плавней, чем среднебюджетные устройства на Android или даже более дорогие. 3 ГБ оперативной памяти вполне хватает на iPhone для всех задач.

Дисплей установлен на iPhone 7 Plus хороший. Его диагональ составляет 5,5 дюйма. Кроме того, разрешение у Samsung M22, например, 1600x720 пикселей, тогда как у iPhone - 1920x1080 пикселей. Если рассматривать экран с близкого расстояния, то это будет заметно. При этом частота обновления у Samsung составляет 90 Гц, а у iPhone - 60 Гц.

По сравнению с Android-аппаратами iPhone работает очень быстро. И это его преимущество, причём касается это даже старых моделей.

Ещё один момент - камера. В 2022 году смартфоны на операционной системе Android имеют множество разных режимов съёмки, несколько объективов. Камера же iPhone 7 Plus, несмотря на наличие оптической стабилизации, при недостаточном освещении делает не очень качественные снимки. То же самое касается видео: днём вы получите качественный результат, а вот вечером или ночью - нет.