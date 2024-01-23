Стоит ли покупать iPhone 8 Plus в 2024 году

Apple iPhone 8 Plus был выпущен в 2017 году. С этого момента прошло уже более 6 лет. Так стоит ли сейчас брать этот смартфон?

Даже сейчас iPhone 8 Plus всё ещё пользуется популярностью. В том числе из-за наличия Touch ID и кнопки «Домой».

Изготовлен iPhone 8 Plus из стекла: как спереди, так и сзади. Из-за большого экрана и рамок вверху и внизу эта модель кажется гораздо больше, чем iPhone SE. При этом у версии 8 Plus есть защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Диагональ дисплея у iPhone 8 Plus — 5,5 дюйма, разрешение — Full HD. Сейчас этот аппарат работает на iOS 16.