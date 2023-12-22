Стоит ли покупать Meizu 21 — флагманский смартфон скатившегося на грань выживания производителя

Стоит ли покупать Meizu 21 — флагманский смартфон скатившегося на грань выживания производителяОн очень напоминает одну модель у Samsung
Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru рассказал о плюсах и минусах нового дорогого Meizu 21.
Комплектация у Meizu 21 очень хорошая: помимо телефона вы получаете чехол, зарядку на 80 Вт, иголку для открытия лотка для SIM, защитную плёнку на экране сразу с завода, документацию.
Заряжается смартфон до 100% за 43 минуты. При этом ёмкость аккумулятора у него — 4800 мА*ч.
С основными характеристиками Meizu 21 вы можете ознакомиться на изображении ниже. Уникальность дизайна этого смартфона в том, что спереди у него белые, а не чёрные рамки. Причём очень тонкие. Также он может похвастаться отличными стереодинамиками.
Пользоваться в России Meizu 21 вы сможете без проблем. Правда, на русский язык система переведена только частично, в основном всё на английском.
Работает аппарат на Snapdragon 8 Gen 3. Все замеры из бенчмарков — ниже. В играх у него, даже в самых требовательных, яркость не снижается и лока частоты не происходит.
Камера — это то, на чём компания Meizu сэкономила. Основной модуль у этого смартфона имеет разрешение 200 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный — 13 МП, сенсор глубины — 5 МП, селфи — 32 МП. Сравнение снимков с этого смартфона с фотографиями, сделанными на iQOO 12 и Xiaomi 14, вы можете увидеть выше.
Вывод
Meizu 21 выглядит очень хорошим смартфоном по сравнению с предшественниками Meizu 20 Pro и 20 Infinity. Видно, что компания действительно провела работу над ошибками и многое улучшила. Новинка — это один из самых доступных телефонов на Snapdragon 8 Gen 3. На большинстве компонентов экономить производитель не стал, правда, это не камера, а вибро, динамики, экран (в том числе отсутствие ШИМа), дизайн, сканер отпечатка пальцев (ультразвуковой), тач, процессор. И получается в целом очень сбалансированный аппарат. Поэтому любители бренда Meizu могут брать его прямо сейчас без всяких сомнений.