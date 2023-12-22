Стоит ли покупать Meizu 21 — флагманский смартфон скатившегося на грань выживания производителя

Комплектация у Meizu 21 очень хорошая: помимо телефона вы получаете чехол, зарядку на 80 Вт, иголку для открытия лотка для SIM, защитную плёнку на экране сразу с завода, документацию.

Заряжается смартфон до 100% за 43 минуты. При этом ёмкость аккумулятора у него — 4800 мА*ч.

С основными характеристиками Meizu 21 вы можете ознакомиться на изображении ниже. Уникальность дизайна этого смартфона в том, что спереди у него белые, а не чёрные рамки. Причём очень тонкие. Также он может похвастаться отличными стереодинамиками.

Пользоваться в России Meizu 21 вы сможете без проблем. Правда, на русский язык система переведена только частично, в основном всё на английском.

Работает аппарат на Snapdragon 8 Gen 3. Все замеры из бенчмарков — ниже. В играх у него, даже в самых требовательных, яркость не снижается и лока частоты не происходит.