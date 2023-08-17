Стоит ли покупать Nova Y91 - смартфон Huawei с 7000 мАч в аккумуляторе

Бюджетный Huawei Nova Y91 отличается огромным аккумулятором на 7000 мА*ч. Но стоит ли его брать только из-за этого?

Первое, что бросается в глаза у Huawei Nova Y91 - это чёлка как у iPhone. В принципе это сделано как раз для того, чтобы этот аппарат активно покупался.

Второй момент - огромный экран на 6,95 дюйма с IPS-матрицей и частотой обновления 90 Гц. Таких больших дисплеев у смартфонов на рынке сейчас почти нет. Но при этом Nova Y91 довольно толстый из-за аккумулятора на 7000 мА*ч. Поэтому вам хватит его на 1,5-2 дня активного использования.

Стоит на Huawei Nova Y91 процессор Snapdragon 680, который в AnTuTu набирает всего 200 тысяч баллов. При этом работает смартфон, как ни странно, довольно шустро. Вы даже сможете без проблем поиграть в PUBG на средних настройках. Оперативной памяти у Nova Y91 - 8 ГБ.