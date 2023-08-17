Стоит ли покупать Nova Y91 - смартфон Huawei с 7000 мАч в аккумуляторе

Стоит ли покупать Nova Y91 - смартфон Huawei с 7000 мАч в аккумулятореВот плюсы и минусы этого устройства
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал о характеристиках и проверил в работе новый Huawei Nova Y91.
Бюджетный Huawei Nova Y91 отличается огромным аккумулятором на 7000 мА*ч. Но стоит ли его брать только из-за этого?
Первое, что бросается в глаза у Huawei Nova Y91 - это чёлка как у iPhone. В принципе это сделано как раз для того, чтобы этот аппарат активно покупался.
Второй момент - огромный экран на 6,95 дюйма с IPS-матрицей и частотой обновления 90 Гц. Таких больших дисплеев у смартфонов на рынке сейчас почти нет. Но при этом Nova Y91 довольно толстый из-за аккумулятора на 7000 мА*ч. Поэтому вам хватит его на 1,5-2 дня активного использования.
Стоит на Huawei Nova Y91 процессор Snapdragon 680, который в AnTuTu набирает всего 200 тысяч баллов. При этом работает смартфон, как ни странно, довольно шустро. Вы даже сможете без проблем поиграть в PUBG на средних настройках. Оперативной памяти у Nova Y91 - 8 ГБ.
В комплекте с телефоном идёт также блок зарядки на 22,5 Вт. Заряжается до 100% устройство примерно за 1,5 часа. Столько же уходит на полную зарядку Galaxy S23 Ultra с батареей на 5000 мА*ч.
Один из серьёзных минусов Huawei Nova Y91 - это отсутствие на нём Google-сервисов.
Последний важный момент - это камера. На самом деле на задней панели она всего одна - на 50 МП. В дополнение к ней идёт объектив на 2 МП для портретных снимков. Фото днём получаются на Nova Y91 неплохими, а вот вечером и ночью - слабыми. Кроме того, смартфон не умеет снимать видео в 4К и у него нет стабилизации вообще.
Вывод
С одной стороны, у Huawei Nova Y91 есть действительно крутые характеристики: большой экран, отсутствие ШИМа, большой аккумулятор, приятный внешний вид, наличие чехла и зарядки в комплекте. С другой стороны, на этом телефоне стоит действительно слабый процессор: вместо него за такую цену должен был бы стоять Helio G99. Также у него нет стабилизации, нет широкоугольной камеры.