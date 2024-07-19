Стоит ли покупать новый бюджетный CMF Phone 1 от Nothing

В комплекте с Nothing CMF Phone 1 вы получите иголку для извлечения SIM-карты, кабель и документы. Блока питания для зарядки нет.

У Nothing CMF Phone 1 необычный внешний вид. Также у вас есть возможность менять дизайн под себя, поскольку задняя крышка у смартфона съёмная.

Экран у CMF Phone 1 имеет матрицу AMOLED, диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц, тач 240 Гц. Яркость 1800 нит в реальности, хотя заявлено 2000.

Работает аппарат на процессоре Dimensity 7300. Оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, внутренней — 128 или 256 ГБ. Есть возможность расширения при помощи карты памяти.

Результаты тестирования телефона в бенчмарках — ниже.