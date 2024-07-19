Стоит ли покупать новый бюджетный CMF Phone 1 от Nothing

Стоит ли покупать новый бюджетный CMF Phone 1 от NothingЕго плюсы и минусы перечислили
В комплекте с Nothing CMF Phone 1 вы получите иголку для извлечения SIM-карты, кабель и документы. Блока питания для зарядки нет.
У Nothing CMF Phone 1 необычный внешний вид. Также у вас есть возможность менять дизайн под себя, поскольку задняя крышка у смартфона съёмная.
Экран у CMF Phone 1 имеет матрицу AMOLED, диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц, тач 240 Гц. Яркость 1800 нит в реальности, хотя заявлено 2000.
Работает аппарат на процессоре Dimensity 7300. Оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, внутренней — 128 или 256 ГБ. Есть возможность расширения при помощи карты памяти.
Результаты тестирования телефона в бенчмарках — ниже.
Автономность у смартфона очень хорошая. Однако работает он неторопливо. Зарядка поддерживается на 33 Вт, есть ещё реверсивная на 5 Вт.
По фото- и видеовозможностям ничего сверхъестественного у вас не будет. Основная камера у CMF Phone 1 на 50 МП без оптической стабилизации, вторая камера — датчик глубины на 2 МП. Примеры фотографий — выше. Видео записывать можно в 4К 30 к/с. Фронтальная камера имеет 20 МП и может писать видео в 1080p 30 к/с.
Вывод
CMF Phone 1 почти не тормозит, а ещё на него с завода сразу наклеена защитная плёнка. Игры он тянет, не греется вообще, экран у смартфона хороший, но рамки довольно большие. Фото и видео снимает он довольно средне, долго держит заряд. В целом это один из главных кандидатов на звание лучшего бюджетника 2024 года.
Однако есть у него два существенных минуса. Это отсутствие NFC и наличие сейчас конкурента за примерно те же деньги — Pixel 6a.