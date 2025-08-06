Стоит ли покупать новый Realme P3 Ultra вместо Tecno Camon 40 Pro 5G

Экраны у Tecno и Realme сильно различаются. Tecno Camon 40 Pro 5G оснащён AMOLED-дисплеем с закруглёнными краями (экран-"водопад"), диагональю 6,78", Full HD, 144 Гц. Realme P3 Ultra получил экран тоже AMOLED, но с диагональю 6,83", разрешением 1,5К, 120 Гц. У него тоже есть небольшое закругление по краям, но это не дисплей-"водопад". Также экран у Realme чуть ярче.

Процессор на Realme стоит мощнее, поэтому набирает смартфон в AnTuTu в два раза больше баллов. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Аккумулятор на Tecno стоит на 5200 мАч, в комплекте идёт также зарядка на 45 Вт. Хватает смартфона на 1-1,5 дня. Realme живёт дольше (2-2,5 дня), имеет более мощную зарядку (80 Вт), большую ёмкость батареи (на 6000 мАч).