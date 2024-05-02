Стоит ли покупать Realme 12 Pro вместо 12 Pro+ или Poco X6 Pro

Комплектация у Realme 12 Pro такая же, как у старшего 12 Pro+. Это кабель, чехол, зарядка на 67 Вт. Дисплей у смартфона тоже как у старшей модели: это диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц (однако в некоторых приложениях она снижается до 60 или 90 Гц), тач 240 Гц, разрешение 2412×1080, PWM Dimming 2160 Гц. Яркость средняя, но достаточная для пользования под солнечными лучами, ШИМ небольшой.

Работает Realme 12 Pro на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, тогда как версия 12 Pro+ на Snapdragon 7S Gen 2. Результаты их тестирования вы можете увидеть ниже. В целом эти модели очень близки по производительности в играх и при повседневной работе.

Основная камера у Realme 12 Pro имеет разрешение 50 МП, телевик — 32 МП с 2-кратным зумом и без оптической стабилизации, ширик — 8 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.

Широкоугольная камера у Poco X6 Pro выдаёт больше деталей, но и шумов у него больше. У Realme ширики более «мыльные», но также они лучше работают со светом.

Основная камера у Realme 12 Pro даже ночью делает примерно такие же по качеству фото, как 12 Pro+. Разница видна между ними разве что на снимках при использовании зума.