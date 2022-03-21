Стоит ли покупать старшую бюджетную Нокию в 2022 году: плюсы и минусы Nokia G50

Ведущий канала Quke.ru Андрей рассмотрел характеристики недорогой модели Nokia G50.

Прежде всего, по габаритам смартфон Nokia G50 очень большой. Диагональ дисплея у него составляет 6,8 дюйма, но рамки при этом довольно толстые. В комплекте с устройством идёт зарядка в 10 Вт, силиконовый чехол, кабель USB Type-C.

Далее - подробнее об экране. Несмотря на большую диагональ, здесь IPS-матрица и Full HD разрешение. Также есть ощущение, что дисплею не хватает цветов: он довольно тусклый. Частота обновления здесь, кроме того, всего 60 Гц.

Следующий пункт - производительность. Nokia работает быстро, установлен на смартфоне «чистый» Android и процессор Snapdragon 480. Благодаря этому можно запускать на средних настройках даже довольно требовательные игры.

С автономностью при этом всё гораздо хуже. Объём аккумулятора здесь - 5000 мА*ч. При активном использовании к концу дня у смартфона остаётся не более 20 процентов. В среднем его хватит на 1-1,5 дня. Что касаетсязарядки, то поддерживается она максимум в 18 Вт, поэтому Nokia будет заряжаться до 100 процентов примерно 1 час 40 минут. А если говорить о зарядке в 10 Вт, которая в комплекте, то при помощи неё устройство заряжается примерно 3 часа.

Что касается камер, то фронтальная - довольно средняя. На основной модуль в зависимости от условий получаются снимки разного качества. Примеры - ниже. При видеосъёмке хорошо работает стабилизация, но картинка довольно тёмная и бывают проблемы с фокусировкой.