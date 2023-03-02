Стоит ли покупать старый флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra вместо нового A73

Стоит ли покупать старый флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra вместо нового A73Какой смартфон работает быстрее?
В выпуске на YouTube-канале TechReason сравнили по скорости работы Samsung Galaxy Note20 Ultra и Samsung Galaxy A73. Какой из них лучше брать?
Фото: TechReason
Смартфоны Samsung Galaxy A73 с процессором 778G (8 ГБ ОЗУ) и Note20 Ultra со Snapdragon 865+ (12 ГБ ОЗУ) сравнили по скорости запуска игр и приложений.
Включился быстрее из двух устройств Samsung Note20 Ultra. Но А73 был всего на одну секунду медленнее.
Набиратель номера запустился на обоих смартфонах примерно в одно и то же время, а настройки открылись чуть быстрее на Note20 Ultra. Candy Crush тоже загрузился чуть быстрее на Note20 Ultra. То же самое было с Instagram*, Pin Out, Subway Surfers, PUBG, Temple Run 2. Однако разница - всего 1 секунда. Но, к примеру, по скорости запуска Twitter лидировал А73.
TechReason
Вывод
Samsung Galaxy Note 20 Ultra в играх и приложениях ведёт себя очень стабильно, хотя он вышел в 2020 году. Поэтому его вполне ещё можно покупать в 2023-м.
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