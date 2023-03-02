Стоит ли покупать старый флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra вместо нового A73

Смартфоны Samsung Galaxy A73 с процессором 778G (8 ГБ ОЗУ) и Note20 Ultra со Snapdragon 865+ (12 ГБ ОЗУ) сравнили по скорости запуска игр и приложений.

Включился быстрее из двух устройств Samsung Note20 Ultra. Но А73 был всего на одну секунду медленнее.

Набиратель номера запустился на обоих смартфонах примерно в одно и то же время, а настройки открылись чуть быстрее на Note20 Ultra. Candy Crush тоже загрузился чуть быстрее на Note20 Ultra. То же самое было с Instagram*, Pin Out, Subway Surfers, PUBG, Temple Run 2. Однако разница - всего 1 секунда. Но, к примеру, по скорости запуска Twitter лидировал А73.