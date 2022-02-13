Стоит ли покупать Xiaomi Redmi Note 11S: вердикт по итогам подробного обзора

Ведущий канала «Честный блог» Филипп Беликов рассмотрел основные характеристики Xiaomi Redmi Note 11S (8 ГБ/128 ГБ). Оценивались комплектация, внешний вид, производительность, камера и пр. Важно, что обзор эксперт проводил именно глобальной версии смартфона, а не китайской.

Прежде всего, благодаря плоским граням и небольшим закруглениям по бокам устройство удобно держать в руке. Покрытие заднего корпуса - матовое. Также кнопка включения и сканер отпечатка расположены прямо под большим пальцем, что тоже делает пользование смартфоном более комфортным. Работает разблокировка при помощи отпечатка быстро и без ошибок.

В то же время блок камер здесь довольно сильно выпирает, поэтому придётся обязательно покупать чехол, чтобы ничего случайно не поцарапать. В комплекте, кстати, чехла у ведущего не было.

Что касается комплектации, то помимо самого Xiaomi Redmi Note 11S вы получите зарядку в 33 Вт. Кроме того, поддерживается здесь и быстрая зарядка. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Заряжается полностью устройство примерно за 60 минут. Хватает при активном использовании смартфона на 1,5 дня, а это 8 часов работы экрана.

Из других достоинств модели - небольшой вес (179 г). Толщина при этом равняется 8,1 мм.

Диагональ экрана составляет 6,43 дюйма, используется здесь матрица AMOLED, частота обновления - 90 Гц. За счёт небольшой диагонали само устройство кажется компактным и удобнее лежит в руке, чем модели с диагональю в 6,67 дюйма.

Работает аппарат довольно плавно. Оснащён он процессором MediaTek Helio G96. По результатам Antutu смартфон набирает 314 и 306 тысяч баллов (в первом случае он нагрелся до 35 градусов, во втором - до 33 градусов). При этом потратилось заряда на это всего 3-4 процента, что неплохо. Что касается троттлинга, то производительность падает у Redmi Note 11S уже спустя 10 минут. Вместе с тем сильно смартфон не нагревается, подчёркивает ведущий.