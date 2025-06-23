Стоит ли заказывать из Китая "недорогой" Honor GT Pro с 8 Elite и 7200 мАч

С основными характеристиками нового Honor GT Pro вы можете ознакомиться на изображении ниже. Этот смартфон имеет плоский высокотехнологичный экран, частоту обновления до 144 Гц, разогнанный процессор Snapdragon 8 Elite, четыре камеры по 50 МП, аккумулятор на 7200 мА*ч, ультразвуковой сканер отпечатков, мощные динамики.

В комплекте с GT Pro вы получите блок питания на 90 Вт, силиконовый чехол, кабель USB-C, иголку, документацию. Плёнка тоже сразу уже на экране.

Батарея, как уже говорилось выше, на GT Pro имеет ёмкость 7200 мА*ч. За счёт комплектного блока питания до 100% смартфон заряжается за 59 минут. При выполнении не слишком требовательных задач GT Pro сможет продержаться более 7 часов, в Zenless Zone Zero - 5,5 часов.

Кроме того, у GT Pro есть новая опция "Снижение сухости глаз". С ШИМом ситуация у новинки такая же, как у Magic 7 и 7 Pro. Ещё новинка поярче, чем Magic 7.

Высокая же герцовка (144 Гц) заявлена в GT Pro только для игр, и то с нюансами. А обычные приложения запускаться будут максимум со 120 Гц.

Honor Magic 7 и GT Pro по характеристикам камер почти идентичны. За исключением того, что у GT Pro сенсор на основном модуле чуть меньше, чем у Magic 7. По качеству фото всё очень близко, но по детализации Magic 7 будет немного лучше.

На селфи-камеру записывать видео можно в 4К 60 к/с, на основную тоже, но с переключением между модулями. В ночное время изображение на GT получается менее чётким, чем на Magic 7.

С результатами тестирования процессора GT Pro в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Тяжёлые игры идут на этом смартфоне не идеально, но очень даже хорошо. Проблему с нагревом может решить покупка дополнительного кулера.

Также на GT Pro есть русский язык, нет проблем с Google-сервисами. Правда, ассистент другой - китайский. Поддержка eSIM у смартфона тоже отсутствует, как и 20-й бенд.