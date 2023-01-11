Стоит ли заморачиваться: фото на iPhone 14 Pro в авторежиме и режиме ProRAW 48 Мп сравнили

Стоит ли заморачиваться: фото на iPhone 14 Pro в авторежиме и режиме ProRAW 48 Мп сравнилиЕсть ли между этими снимками вообще разница?
В iPhone 14 Pro есть специальный режим ProRAW 48 Мп, благодаря которому можно делать фотографии лучшего качества. Но так ли это на деле - по сравнению с авторежимом?
Фото: TechwithUsama
Ведущий YouTube-канала TechwithUsama протестировал два режима iPhone 14 Pro: стандартный авторежим (12 Мп) и режим ProRAW (48 Мп). Сам по себе режим ProRAW 48 Мп позволяет редактировать изображения по своему усмотрению. Кроме того, фото, сделанные в таком режиме, могут достигать обычно 90 Мб и сохраняются в формате PNG. За счёт большого размера при редактировании качество снимка у вас никак не изменится.
Но вот что даёт этот режим на деле. По сравнению с авторежимом - в ProRAW виден недостаток насыщенности и глубины цветов.
В основном режим ProRAW понравится профессиональным фотографам.
На фотографиях выше также заметно, что в режиме ProRAW выше уровень детализации. Но видно это лишь при приближении объектов на снимках.
Разница с точки зрения деталей между фото в 12 Мп и в 38 Мп выходит не особо значительной.
Поэтому если вам не нужны снимки с большим разрешением и с очень хорошей детализацией (и если вы не собираетесь их потом обрабатывать), то снимайте всё сразу в авторежиме.