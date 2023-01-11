Стоит ли заморачиваться: фото на iPhone 14 Pro в авторежиме и режиме ProRAW 48 Мп сравнили

Ведущий YouTube-канала TechwithUsama протестировал два режима iPhone 14 Pro: стандартный авторежим (12 Мп) и режим ProRAW (48 Мп). Сам по себе режим ProRAW 48 Мп позволяет редактировать изображения по своему усмотрению. Кроме того, фото, сделанные в таком режиме, могут достигать обычно 90 Мб и сохраняются в формате PNG. За счёт большого размера при редактировании качество снимка у вас никак не изменится.

Но вот что даёт этот режим на деле. По сравнению с авторежимом - в ProRAW виден недостаток насыщенности и глубины цветов.

В основном режим ProRAW понравится профессиональным фотографам.