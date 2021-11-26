Суперскидки на устройства OPPO в «Чёрную Пятницу»

Это еще не все спецпредложения от OPPO. Пользователи смогут приобрести надежные смартфоны Reno5 и Reno5 Lite со скидкой до 5 000 рублей до 28 ноября. Reno5 и Reno5 Lite получили уникальные функции для видеосъемки, а также тонкий корпус. В фирменных магазинах OPPO на Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет Reno5 и Reno5 Lite можно купить за 24 990 рублей и 22 190 рублей соответственно.