Суперскидки на устройства OPPO в «Чёрную Пятницу»На смартфоны и наушники
Устройства в рамках распродажи доступны в фирменных магазинах на Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и Aliexpress. В рамках акции устройства OPPO можно будет приобрести со скидкой до 50%.
В фирменном магазине OPPO на Ozon пользователи смогут купить новые модели беспроводных наушников с выгодой до 4 000 рублей. Начиная, с 26 ноября и по 28 ноября Enco Buds и Enco Air будут стоить 1 990 рублей и 3 490 рублей соответственно. А цена на наушники OPPO Enco Free2 с настраиваемым шумоподавлением будет снижена до 4 990 рублей. Все три модели наушников имеют стильный дизайн и качественный звук.
До 28 ноября на новинку Reno6 с режимом портретного видео Bokeh Flare будет действовать специальная цена - 28 990 рублей. Пользователи смогут купить смартфон со скидкой в фирменных магазинах на Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет.
А флагман Find X2 с частотой обновления экрана 120 Гц и разрешением QHD+ можно уже заказать со скидкой 10 000 рублей за 62 990 рублей.
Также только в фирменном магазине на AliExpress пользователи смогут купить стильные смартфоны A серии: A54 (64 Гб и 128 Гб) и A74 по супернизкой цене. Обе модели получили быструю зарядку и мощные аккумуляторы. До 30 ноября А54 с памятью на 64 Гб и 128 Гб можно будет заказать за 11 651 рублей и 13 601 рублей соответственно, а А74 — за 13 991 рублей.
Это еще не все спецпредложения от OPPO. Пользователи смогут приобрести надежные смартфоны Reno5 и Reno5 Lite со скидкой до 5 000 рублей до 28 ноября. Reno5 и Reno5 Lite получили уникальные функции для видеосъемки, а также тонкий корпус. В фирменных магазинах OPPO на Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет Reno5 и Reno5 Lite можно купить за 24 990 рублей и 22 190 рублей соответственно.