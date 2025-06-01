Супертонкий Samsung Galaxy S25 Edge проверили на прочность корпуса

Как оказалось, даже если вы случайно поцарапаете экран, сканер отпечатков у S25 Edge всё равно будет работать как надо.

Испытание огнём модель тоже прошла успешно: на дисплее через 30 секунд не осталось даже пятна от нагрева. Согнуть руками его также не удалось.