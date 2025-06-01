Супертонкий Samsung Galaxy S25 Edge проверили на прочность корпуса

Опубликовано 01 июня 2025, 21:001 мин.
Супертонкий Samsung Galaxy S25 Edge проверили на прочность корпусаИ смартфон прошёл испытания успешно
На YouTube-канале JerryRigEverything выяснили, насколько легко поцарапать или разбить новый Galaxy S25 Edge.
S25 Edge - это самый тонкий смартфон из когда-либо созданных. Но насколько он прочный?
Стекло новинки царапается уже на 6-м уровне. Более глубокие бороздки появляются на уровне 7.
Как оказалось, даже если вы случайно поцарапаете экран, сканер отпечатков у S25 Edge всё равно будет работать как надо.
Испытание огнём модель тоже прошла успешно: на дисплее через 30 секунд не осталось даже пятна от нагрева. Согнуть руками его также не удалось.