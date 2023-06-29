Так ли сильно отличаются камеры Pixel 7A от Pixel 7 Pro? Теперь есть сравнение

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал по качеству камеры Pixel 7А и 7 Pro и узнал, какой из них лучше брать.

Сначала он проверил селфи-камеры. В разрешении 4К 30 к/с по стабилизации смартфоны работают одинаково. По цветопередаче основная камера лучше оказывается на Pro-версии: небо на этом устройстве правильного синего цвета, а на 7А - серое. Стабилизация же в обоих случаях вновь работает одинаково. По динамическому диапазону при переключении на сверхширик всё тоже примерно одинаково. И не только днём, но и в вечернее время.

По фотографиям результаты оказались неожиданными, и 7A показывал себя очень достойно в сравнении с 7 Pro.

Фото в движении лучше делает 7 Pro: он не смазывает ничего, как 7А. А при неоновом освещении, если не двигаться, как ни странно, детализация будет лучше на Pixel 7A.

В дневное время при хорошем освещении снимки людей получаются на оба смартфона хорошо. Но чуть более насыщенные цвета выходят у Pixel 7A. В портретном режиме при неоновом освещении фото по качеству получились примерно одинаковые, но деталей чуть больше вновь на 7A.