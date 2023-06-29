Так ли сильно отличаются камеры Pixel 7A от Pixel 7 Pro? Теперь есть сравнение

Так ли сильно отличаются камеры Pixel 7A от Pixel 7 Pro? Теперь есть сравнениеПротестировали смартфоны в съёмке фото и видео
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал, какую версию Pixel 7 лучше брать ради камер: 7А или 7 Pro.
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал по качеству камеры Pixel 7А и 7 Pro и узнал, какой из них лучше брать.
Сначала он проверил селфи-камеры. В разрешении 4К 30 к/с по стабилизации смартфоны работают одинаково. По цветопередаче основная камера лучше оказывается на Pro-версии: небо на этом устройстве правильного синего цвета, а на 7А - серое. Стабилизация же в обоих случаях вновь работает одинаково. По динамическому диапазону при переключении на сверхширик всё тоже примерно одинаково. И не только днём, но и в вечернее время.
По фотографиям результаты оказались неожиданными, и 7A показывал себя очень достойно в сравнении с 7 Pro.
Фото в движении лучше делает 7 Pro: он не смазывает ничего, как 7А. А при неоновом освещении, если не двигаться, как ни странно, детализация будет лучше на Pixel 7A.
В дневное время при хорошем освещении снимки людей получаются на оба смартфона хорошо. Но чуть более насыщенные цвета выходят у Pixel 7A. В портретном режиме при неоновом освещении фото по качеству получились примерно одинаковые, но деталей чуть больше вновь на 7A.
В вечернее время архитектуру снимает немного лучше по деталям 7 Pro. Ещё на фото с этого смартфона чуть меньше шумов. Но заметно это, только если специально приближать снимки. Хотя периодически с засветами справляется лучше на фото Pixel 7A.
При приближении объектов, конечно же, более чёткие фотографии делает Pixel 7 Pro.
Сверхширокоугольная камера фотографирует на обоих смартфонах примерно одинаково.
Селфи-фото более правильного цвета получилось на Pixel 7A, а 7 Pro почему-то сделал лицо слишком красным. Однако деталей больше всё-таки на Pixel 7 Pro.
Вывод
В большинстве сценариев Pixel 7A всё-таки проигрывает 7 Pro. Но в светлое время суток вы будете получать практически идентичные снимки на 7A и 7 Pro.