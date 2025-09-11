Tecno Camon 40 или Honor 400 Lite: какой смартфон лучше за 20 тысяч рублей

Tecno Camon 40 и Honor 400 Lite получили абсолютно разные процессоры, хоть и схожие по производительности. У Camon это Helio G100 Ultimate, у Honor - Dimensity 7015 Ultra. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже. Оба смартфона работают на Android 15, но у Camon сделан большой акцент на ИИ-фишки.

По автономности устройства показали схожие результаты. Вы получите в обоих случаях 1,5-2 дня работы без игр в стандартном режиме автояркости.

В плане звука Honor уступает Tecno: у него лишь один динамик, тогда как у Camon 40 - стерео.