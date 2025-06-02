Tecno победил Xiaomi и Realme в сравнении смартфонов за 30 тысяч рублей

Комплектация у всех смартфонов схожая. Вы получаете, кроме самих устройств, зарядку на 45 Вт, чехол, плёнку сразу на дисплее, кабель.

Все аппараты имеют большие экраны-"водопады". Рамки у Redmi немного толще, а у Realme самые тонкие.

Tecno Camon 40 Pro 5G имеет на левой стороне многофункциональную кнопку. При этом у этого смартфона голосовой помощник Ella, который работает на базе DeepSeek. Это значит, что из коробки вы получите доступ к одной из лучших нейронок на рынке. В целом Tecno на фоне Realme и Redmi обладает лучшей реализацией ИИ-функций, которые ещё и адаптированы под пользователей из РФ.

Redmi Note 14 Pro работает на процессоре Helio G100 (8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ или 1 ТБ внутренней памяти), Tecno - на Dimensity 7300 Ultimate (8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ), Realme - на Dimensity 7300 Energy (8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ ПЗУ). По факту разница в скорости работы между ними минимальная. Для игр предпочтительнее будут Realme и Tecno.

Частота обновления экрана у Tecno - 144 Гц, у Realme и Redmi - 120 Гц. На деле же разницы вы не заметите.

Звучит Tecno немного тише конкурентов, но звук менее резкий. Сюрпризов в этом ценовом сегменте в целом ждать не стоит.