Tecno победил Xiaomi и Realme в сравнении смартфонов за 30 тысяч рублей

Tecno победил Xiaomi и Realme в сравнении смартфонов за 30 тысяч рублейНо датчик приближения у него виртуальный
Комплектация у всех смартфонов схожая. Вы получаете, кроме самих устройств, зарядку на 45 Вт, чехол, плёнку сразу на дисплее, кабель.
Все аппараты имеют большие экраны-"водопады". Рамки у Redmi немного толще, а у Realme самые тонкие.
Tecno Camon 40 Pro 5G имеет на левой стороне многофункциональную кнопку. При этом у этого смартфона голосовой помощник Ella, который работает на базе DeepSeek. Это значит, что из коробки вы получите доступ к одной из лучших нейронок на рынке. В целом Tecno на фоне Realme и Redmi обладает лучшей реализацией ИИ-функций, которые ещё и адаптированы под пользователей из РФ.
Redmi Note 14 Pro работает на процессоре Helio G100 (8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ или 1 ТБ внутренней памяти), Tecno - на Dimensity 7300 Ultimate (8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ), Realme - на Dimensity 7300 Energy (8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ ПЗУ). По факту разница в скорости работы между ними минимальная. Для игр предпочтительнее будут Realme и Tecno.
Частота обновления экрана у Tecno - 144 Гц, у Realme и Redmi - 120 Гц. На деле же разницы вы не заметите.
Звучит Tecno немного тише конкурентов, но звук менее резкий. Сюрпризов в этом ценовом сегменте в целом ждать не стоит.
Больше всего аккумулятор у Realme - 6000 мАч, на втором месте был Redmi с 5500 мАч, на третьем - Tecno с 5200 мА*ч. Дольше всех живёт первый - у него 9-10 часов экрана, меньше остальных - Tecno с 7,5-9 часами экрана. До 100% заряжается Tecno за 1 час 10 минут, остальные - за 1 час 20 минут.
Влагозащита по стандарту IP68/IP69 представлена у Tecno и Realme, у Redmi же это только IP64.
При хорошем освещении все смартфоны делают примерно одинаковые снимки. Но по деталям чуть похуже оказывается всё же Redmi. С примерами фото вы можете ознакомиться выше. В целом лучше остальных оказался с точки зрения фотографий Tecno, близок к нему по качеству был Realme, но у него нет ультраширика.
Видео все три смартфона снимают так себе. При этом Redmi вообще на основную камеру его записывать в 4К не умеет, остальные могут снимать в 4К 30 к/с максимум.
Датчик приближения у Realme физический, а у остальных он виртуальный.
Вывод
Redmi Note 14 Pro вообще не может конкурировать за свою цену с Camon 40 Pro 5G и Realme 14 Pro 5G. По мнению ведущего, заметно круче выглядит Tecno, которому удалось за примерно 27 тысяч рублей (на момент записи ролика) вместить все современные тенденции. Но есть у него и минусы: на солнце экран у Tecno самый тусклый, у него старая версия постоянной памяти, виртуальный датчик приближения,