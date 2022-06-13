Точно не одноразовый? Samsung Galaxy M53 проверили на ремонтопригодность

Эксперт по ремонту смартфонов оценил модель Samsung Galaxy M53 с точки зрения ремонтопригодности. Для этого он полностью разобрал аппарат и выяснил, легко ли будет заменить дисплей, батарею и другие детали при выходе устройства из строя.

После снятия пластиковой крышки нужно будет открутить 15 винтов, чтобы получить доступ к внутренностям смартфона. Чтобы поменять экран, вам придётся сначала снять заднюю крышку, убрать винты, затем отсоединить гибкий кабель для дисплея, нагреть переднюю часть телефона, заменить сам экран и собрать аппарат.