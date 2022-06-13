Точно не одноразовый? Samsung Galaxy M53 проверили на ремонтопригодность

Точно не одноразовый? Samsung Galaxy M53 проверили на ремонтопригодностьРезультаты оказались средними
Эксперт по ремонту смартфонов оценил модель Samsung Galaxy M53 с точки зрения ремонтопригодности. Для этого он полностью разобрал аппарат и выяснил, легко ли будет заменить дисплей, батарею и другие детали при выходе устройства из строя.
После снятия пластиковой крышки нужно будет открутить 15 винтов, чтобы получить доступ к внутренностям смартфона. Чтобы поменять экран, вам придётся сначала снять заднюю крышку, убрать винты, затем отсоединить гибкий кабель для дисплея, нагреть переднюю часть телефона, заменить сам экран и собрать аппарат.
Аккумулятор у M53 убирается без «язычков» - при помощи изопропилового спирта.
В целом Samsung Galaxy M53 5G получил 6 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. За расположение всех запчастей и время работы, которое требуется для ремонта, устройству специалист дал 1 балл из 2, за простоту доступа к запчастям - 2 балла из 2, за лёгкость замены экрана - 1,5 балла из 2, за простоту замены батареи - 0,5 балла из 2, за простоту замены остальных деталей - 1 балл из 2.
Такую же оценку получил Galaxy M23 5G, а Galaxy A03 эксперт дал 6,5 баллов из 10. При этом у Galaxy A73 5G оказалось 8 баллов из 10.