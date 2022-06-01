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Топ смартфонов до 16 тысяч рублей на AliExpress

Они подойдут вам, если вы ищите качественный «бюджетник»

Эксперт канала DimaViper Live на YouTube перечислил лучшие на сегодня недорогие китайские смартфоны, которые вы можете заказать на AliExpress.