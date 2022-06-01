Топ смартфонов до 16 тысяч рублей на AliExpress

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Топ смартфонов до 16 тысяч рублей на AliExpressОни подойдут вам, если вы ищите качественный «бюджетник»
Эксперт канала DimaViper Live на YouTube перечислил лучшие на сегодня недорогие китайские смартфоны, которые вы можете заказать на AliExpress.
В подборку ведущего канала DimaViper Live попали пять моделей смартфонов. Это действительно те аппараты, которые прослужат вам долго.
- Xiaomi Redmi Note 10S. Это одна из наиболее выгодных покупок. Причём эта модель - даже лучше, чем Note 11, и почти то же самое, что новый Note 11S. Прежде всего, вы получите хорошую комплектацию: вместе со смартфоном идёт зарядка, чехол, защитная плёнка. Есть здесь поддержка NFC, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Оснащён аппарат процессором Helio G95, AMOLED-экраном, хорошим аккумулятором и камерами.
- Xiaomi Redmi Note 11. Он чуть попроще предыдущей модели. Объём памяти составляет здесь 4/64 ГБ, AMOLED-экран - с частотой обновления 90 Гц. Однако процессор установлен Snapdragon 680: он слабее, чем Helio G95 у Note 10S. Другими словами, для игр этот аппарат точно не подойдёт.
- Realme C35. Он отличается красивым дизайном, наличием NFC и камеры в 50 МП, IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Экран у этого устройства лучше, чем у Xiaomi. Есть возможность приобрести с объёмом памяти 4/64 ГБ и 4/128 ГБ.
- Xiaomi Redmi Note 10С. У него довольно посредственные камеры, но в то же время процессор Snapdragon 680, большой дисплей в 6,7 дюйма,
- Realme Narzo 50A. Здесь установлен отличный аккумулятор в 6000 мА*ч. В комплекте также идёт чехол. Работает устройство на процессоре Helio G85 и имеет основную камеру в 50 МП. Этот смартфон подойдёт тем, для кого важна хорошая автономность.