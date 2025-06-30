Топовые компактные смартфоны Samsung S25, iPhone 16 Pro и Vivo X200 Pro Мini сравнили по камерам

Samsung S25 - сбалансированный смартфон, который превосходит iPhone более низкой ценой, а Vivo - глобальностью. В любой стране мира он будет работать стабильно. Из сильных сторон в съёмке у S25 портретные селфи-фото, где была лучше обработка краёв, а также тон кожи. Ещё Samsung имеет полноценные ИИ-функции, лучше всех справляется с удалением объектов на фото. Главный же минус этого аппарата - камера. Дело в том, что в большинстве случаев она уступает конкурентам. Сверхширик, например, выдаёт самую тёмную и нечёткую картинку, при дневной съёмке детализация ниже, при съёмке против света небо выбеливается. Ещё у S25 худший зум, самый низкий динамический диапазон, высокий уровень ШИМа при любой яркости.

Vivo X200 Pro Mini отрабатывает по части фото лучше всех. Причём во всех сценариях. По видеосъёмке его тоже есть за что похвалить. В большинстве дневных сцен он выдаёт стабильное и качественное изображение с хорошей проработкой лица, портретное видео тоже выходит неплохим - самым выразительным и контрастным. Ночью при съёмке на ходу основная камера у Vivo имеет лучшую детализацию. Кроме этого, у X200 Pro Mini лучшая автономность, есть поддержка быстрой зарядки на 80 Вт, минимальный уровень ШИМа, почти не снижается яркость при сильном нагреве. Но есть и минусы. Это в первую очередь стабилизация на фронтальной камере, которая слабее, чем у конкурентов. При съёмке ночью на селфи-модуль картинка выходит нестабильной; если используется сильный зум, то фото смартфон активно дорисовывает, что выглядит неестественно; цвет кожи получается тоже не всегда удачный и стабильный.

Вывод

iPhone 16 Pro подойдёт любителям Apple и тем, для кого главное - видеосъёмка. Samsung Galaxy S25 лучше покупать тем, кому камера не особо важна, но важно иметь удобное и понятное ПО с множеством фишек. Vivo X200 Pro Mini подойдёт людям, которые ищут компактный смартфон для качественных фото и не боятся китайского софта.