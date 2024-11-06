Топовый китайский камерофон Oppo Find X8 Pro сравнили с Vivo X200 Pro

Oppo Find X8 Pro имеет такую же новую кнопку, как и iPhone 16. Правда, функций у неё поменьше, чем у смартфона Apple.

В комплекте с Find X8 Pro есть силиконовый чехол, зарядка на 80 Вт. Также этот смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт. Ёмкость аккумулятора у него - 5910 мА*ч. Первые тесты показывают, что он выдаёт 6-8 часов экрана. У кого-то Find X8 Pro проживёт один день, а у кого-то - полтора или два.

Набирает смартфон больше 2 миллионов баллов в AnTuTu. При этом нагревался он во время теста до 35 градусов. Что касается троттлинга, то у новинки заметны серьёзные проседания в производительности. Увидеть это вы можете ниже на изображениях.

Экран у Find X8 Pro очень качественный и большой. Диагональ здесь 6,78 дюйма, а дисплей - с закруглёнными краями. На него сразу с завода наклеена плёнка. Частота обновления экрана - 120 Гц, есть Dolby Vision.

Минимальная конфигурация у Oppo Find X8 Pro - на 12/256 ГБ, максимальная - на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутренней памяти.