Топовый китайский Vivo X200 Pro уступил Google Pixel 9 Pro по качеству камер

Видео на селфи-камеру получается у Pixel 9 Prо с широким углом обзора, но картинка при этом выходит слишком контрастная. Vivo X200 Pro предлагает менее качественную картинку и худшую стабилизацию. При этом Vivo умеет снимать портретное видео на фронтальную камеру, а Pixel — нет.

С точки зрения зума в целом выигрывает Vivo. Также он может записывать видео в профессиональном режиме в отличие от Pixel 9 Pro.

Кинематографический режим на Vivo доступен в формате 4К 30 или 24 к/с, а на Pixel — только в 1080p.

Примеры фотографий — ниже.