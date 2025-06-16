Топовый Vivo X200 Ultra сравнили с X100 Ultra и X200 Pro по камерам

Сверхширик у Х200 Pro самый слабый по углу обзора, а по качеству он на втором месте после X100 Ultra. На основную камеру X200 Ultra снимает с фокусным расстоянием 35 мм, а не 23 мм, как у остальных, поэтому изображение получается немного ближе. С точки зрения качества съёмки ситуация осталась той же: лучше всего детализация на X200 Ultra, чуть хуже на X200 Pro и хуже всех на X100 Ultra. Если же фокусное расстояние сделать на X200 Ultra 24 мм, то фото уже получится самым слабым.

На телевик по цветам снимки получаются во всех трёх случаях примерно одинаковыми. По деталям тоже всё очень близко. Хотя временами на X200 Pro слишком много обработки.