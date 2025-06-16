Топовый Vivo X200 Ultra сравнили с X100 Ultra и X200 Pro по камерам

Топовый Vivo X200 Ultra сравнили с X100 Ultra и X200 Pro по камерамX200 Ultra лучше, но не прямо глобально
Сверхширик у Х200 Pro самый слабый по углу обзора, а по качеству он на втором месте после X100 Ultra. На основную камеру X200 Ultra снимает с фокусным расстоянием 35 мм, а не 23 мм, как у остальных, поэтому изображение получается немного ближе. С точки зрения качества съёмки ситуация осталась той же: лучше всего детализация на X200 Ultra, чуть хуже на X200 Pro и хуже всех на X100 Ultra. Если же фокусное расстояние сделать на X200 Ultra 24 мм, то фото уже получится самым слабым.
На телевик по цветам снимки получаются во всех трёх случаях примерно одинаковыми. По деталям тоже всё очень близко. Хотя временами на X200 Pro слишком много обработки.
В ночное время при использовании зума по цветам всё снова получается схожим. По качеству же Х200 Pro показывает себя не очень, X100 Ultra получше, а X200 Ultra лучше всех. Фото на основную камеру вечером по качеству получаются плюс-минус одинаковыми, хотя иногда хуже всех обрабатывает светящиеся объекты X100 Ultra. На X200 Pro бывает при этом слишком много обработки.
Портретные фото днём вновь лучше всего получаются на X200 Ultra. Причём как на основной модуль, так и на телевик.
Вывод
Когда выделаете фото на основную камеру в стандартном режиме (23 мм на X100 Ultra и X200 Pro, 35 мм на X200 Ultra), то Vivo X200 Ultra выглядит интереснее. В остальных же случаях глобальной разницы между смартфонами нет.