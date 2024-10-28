Три новых Redmi протестировали в РФ: базовый Redmi Note 14 советуют избегать

Три новых Redmi протестировали в РФ: базовый Redmi Note 14 советуют избегатьОднако старшие версии точно стоят покупки
Эксперт YouTube-канала Mobiltelefon.ru сравнил по характеристикам и в работе китайские версии смартфонов Redmi Note 14 Pro Plus, Note 14 Pro и Note 14. Параметры этих устройств — ниже на изображении.
По комплектации все смартфоны почти идентичны. У всех есть кабель, зарядка, чехол. Только у Note 14 Pro и Note 14 блок питания на 45 Вт, а у Note 14 Pro Plus — на 90 Вт. Быстрее остальных заряжается до 100% старший Note 14 Pro Plus: за 60 минут. При этом у 14 Pro на это уходит 66 минут, а у обычного 14-го — 65 минут. Дольше всех живёт тоже старшая версия. Подробнее вы можете посмотреть на изображениях ниже.
К сожалению, у всех трёх смартфонов датчики приближения программные. Поэтому могут возникать с этим проблемы, если вы при разговоре прикладываете телефон к щеке.
Экран у старших версий изогнутый, а вот у младшей — плоский. Но он и в целом у Note 14 будет попроще. Диагональ у всех моделей 6,67 дюйма, а частота обновления — до 120 Гц.
Note 14 работает на процессоре Dimensity 7025, Note 14 Pro — на Dimensity 7300, Note 14 Pro Plus — на Snapdragon 7s Gen 3. Результаты их тестирования вы можете посмотреть ниже на изображениях.
Note 14 Pro Plus оснащён хорошей основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией, шириком на 50 МП и телевиком на 8 МП. У Pro-версии сенсор у основной камеры меньше, однако нет телевика. При этом есть ширик на 8 МП и макро на 2 МП. В базовой модели всего одна полезная камера, и это основная на 50 МП. Также есть макро на 2 МП. Примеры фото со всех смартфонов — ниже.
Старший Note 14 Pro Plus способен записывать видео в 4К 30 к/с на основную камеру и на телевик, но переключаться между объективами можно только в 1080p. Note 14 Pro тоже пишет видео в 4К 30 к/с максимум, но у него вообще нельзя переключаться между камерами. Младший Note 14 может снимать видео только в Full HD.
Вывод
Note 14 Pro Plus — это действительно крутой смартфон, который стоит купить. Note 14 Pro тоже неплохой вариант, но похуже. В целом у этих двух устройств нет откровенно слабых мест. Вы получите в том и другом случае красивую модель с водозащитой, стерео, ИК-портом, качественным дисплеем и камерами, современным железом. А у Note 14 Pro Plus ещё и отличная автономность.
Что касается базового Note 14, то у него плюсов не так уж много. Хотя есть и фишки, которых лишены старшие версии. Это разъём для наушников, слот для карты памяти, плоский экран. С другой стороны, вы получаете всего одну полезную камеру (основную), странный процессор Dimensity 7025, обычное вибро, слабые видеовозможности.