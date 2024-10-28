Три новых Redmi протестировали в РФ: базовый Redmi Note 14 советуют избегать

Эксперт YouTube-канала Mobiltelefon.ru сравнил по характеристикам и в работе китайские версии смартфонов Redmi Note 14 Pro Plus, Note 14 Pro и Note 14. Параметры этих устройств — ниже на изображении.

По комплектации все смартфоны почти идентичны. У всех есть кабель, зарядка, чехол. Только у Note 14 Pro и Note 14 блок питания на 45 Вт, а у Note 14 Pro Plus — на 90 Вт. Быстрее остальных заряжается до 100% старший Note 14 Pro Plus: за 60 минут. При этом у 14 Pro на это уходит 66 минут, а у обычного 14-го — 65 минут. Дольше всех живёт тоже старшая версия. Подробнее вы можете посмотреть на изображениях ниже.

К сожалению, у всех трёх смартфонов датчики приближения программные. Поэтому могут возникать с этим проблемы, если вы при разговоре прикладываете телефон к щеке.

Экран у старших версий изогнутый, а вот у младшей — плоский. Но он и в целом у Note 14 будет попроще. Диагональ у всех моделей 6,67 дюйма, а частота обновления — до 120 Гц.

Note 14 работает на процессоре Dimensity 7025, Note 14 Pro — на Dimensity 7300, Note 14 Pro Plus — на Snapdragon 7s Gen 3. Результаты их тестирования вы можете посмотреть ниже на изображениях.

Note 14 Pro Plus оснащён хорошей основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией, шириком на 50 МП и телевиком на 8 МП. У Pro-версии сенсор у основной камеры меньше, однако нет телевика. При этом есть ширик на 8 МП и макро на 2 МП. В базовой модели всего одна полезная камера, и это основная на 50 МП. Также есть макро на 2 МП. Примеры фото со всех смартфонов — ниже.