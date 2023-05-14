У Samsung Galaxy S23 Ultra много недостатков. Но по сумме всех качеств это лучший Android-смартфон

Комплект у S23 Ultra максимально экологичный. То есть вместе с устройством вы получаете только кабель, иголку и документацию. У китайских смартфонов за ту же цену комплектация гораздо богаче.

По эргономике, однако S23 Ultra стал лучше. В руке он лежит гораздо удобнее, чем S22 Ultra.

Лучше Galaxy S23 Ultra стал и по звучанию. Дисплей же у него по сравнению с S22 Ultra никак не изменился. Но частота обновления экрана у него до 120 Гц, тач - до 240 Гц. Осталась всё та же проблема с ШИМом.

Что касается скорости зарядки, то полностью он заряжается от блока в 45 Вт за 52 минуты. Работает S23 Ultra и правда немного дольше, чем S22 Ultra. Но разница между ними составляет всего где-то 30 минут.

За 1 час просмотра YouTube батарея у смартфона разрядилась на 5%, за 60 минут пользования Chrome - на 17%, за 30 минут Brawl Stars в 120 к/с - на 8%, за полчаса Genshin Impact в 60 FPS - на 14%. Если вы будете играть, то вас ждёт примерно 5 часов работы экрана, без игр - около 6,5 часов.

Из процессоров стоит на S23 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2 (8/12 ГБ и 256/512 ГБ/1 ТБ памяти). И по троттлингу этот аппарат находится на одном из последних мест. Сильнее него троттлинг только у OnePlus 11. В Genshin Impact на S23 Ultra вы можете играть с 60 FPS, однако корпус будет нагреваться до 53 градусов. Точнее, не батарея даже, а экран. Но в целом на сегодня Galaxy S23 Ultra - это лучший Samsung для игр.