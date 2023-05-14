У Samsung Galaxy S23 Ultra много недостатков. Но по сумме всех качеств это лучший Android-смартфон

У Samsung Galaxy S23 Ultra много недостатков. Но по сумме всех качеств это лучший Android-смартфонВот в чём особенности этого флагмана
Samsung Galaxy S23 Ultra можно назвать самым главным Android-смартфоном первого полугодия 2023 года. Если сравнивать его с предыдущей моделью, то изменения покажутся не особо значительными. Но что на деле?
В Galaxy S23 Ultra изменений по сравнению с S22 Ultra не так уж много. Это, например, процессор, камеры, стекло, версия Bluetooth и пр. Подробнее смотрите ниже. Но в действительности пользовательский опыт и впечатления от нового и от старого смартфона сильно отличаются друг от друга.
Комплект у S23 Ultra максимально экологичный. То есть вместе с устройством вы получаете только кабель, иголку и документацию. У китайских смартфонов за ту же цену комплектация гораздо богаче.
По эргономике, однако S23 Ultra стал лучше. В руке он лежит гораздо удобнее, чем S22 Ultra.
Лучше Galaxy S23 Ultra стал и по звучанию. Дисплей же у него по сравнению с S22 Ultra никак не изменился. Но частота обновления экрана у него до 120 Гц, тач - до 240 Гц. Осталась всё та же проблема с ШИМом.
Что касается скорости зарядки, то полностью он заряжается от блока в 45 Вт за 52 минуты. Работает S23 Ultra и правда немного дольше, чем S22 Ultra. Но разница между ними составляет всего где-то 30 минут.
За 1 час просмотра YouTube батарея у смартфона разрядилась на 5%, за 60 минут пользования Chrome - на 17%, за 30 минут Brawl Stars в 120 к/с - на 8%, за полчаса Genshin Impact в 60 FPS - на 14%. Если вы будете играть, то вас ждёт примерно 5 часов работы экрана, без игр - около 6,5 часов.
Из процессоров стоит на S23 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2 (8/12 ГБ и 256/512 ГБ/1 ТБ памяти). И по троттлингу этот аппарат находится на одном из последних мест. Сильнее него троттлинг только у OnePlus 11. В Genshin Impact на S23 Ultra вы можете играть с 60 FPS, однако корпус будет нагреваться до 53 градусов. Точнее, не батарея даже, а экран. Но в целом на сегодня Galaxy S23 Ultra - это лучший Samsung для игр.
Основной блок камер имеет четыре объектива. Это основная камера в 200 МП, ультраширокоугольная в 12 МП, 3-кратный зум в 10 МП, 10-кратный зум в 10 МП. Есть также селфи-камера в 12 МП.
Качество фотографий, сделанных с S23 Ultra и S22 Ultra практически одинаковое. Но снимки с S23 Ultra стали немного чётче по сравнению с предшественником. И это касается как основной камеры, так и ультраширика.
Также эксперт сравнил S23 Ultra с Vivo X90 Pro+. И по детализации в ночное время лучше оказывается как раз Vivo. А вот по зуму лидирует Samsung.
По сравнению с iPhone 14 Pro Max у Samsung оттенки вечером получаются желтоватыми. То есть у него есть проблемы с балансом белого.
В целом в одних и тех же сценариях iPhone 14 Pro Max ведёт себя более стабильно, чем Samsung Galaxy S23 Ultra. iPhone выдаёт больше деталей, лучше справляется с обработкой портретов. Но похвалить Samsung можно за лучший зум.
Также S23 Ultra может записывать видео в разрешении 8К 30 к/с, 4К 60 к/с. По части видео на ультраширик лучше оказывается Vivo X90 Pro+ по сравнению с Galaxy S23 Ultra: как минимум по цветопередаче и экспозиции. В сравнении с iPhone 14 Pro Max деталей при съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с у Galaxy S23 Ultra заметно меньше.
Вывод
Из достоинств Samsung Galaxy S23 Ultra можно выделить звук, форму смартфона, большой дисплей. Кроме того, с точки зрения игровых возможностей это лучший Samsung на сегодня. Набор камер у смартфона универсальный, но при этом вы без труда за ту же цену найдёте модель, у которой будет лучше ширик, основная камера, интереснее 3-кратный зум. Однако 10-кратный зум - это то, что выделяет S23 Ultra среди остальных. По видеосъёмке аппарат уступает iPhone 14 Pro Max, но на фоне других Android-телефонов он один из лучших.