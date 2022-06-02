Уценённый флагманский смартфон Sony Xperia XZ1 за 7 тысяч рублей из Китая: к чему готовиться?Эта модель вполне стоит того
В комплекте с Sony Xperia XZ1 из Китая вы найдёте кабель, наушники, зарядку в 16 Вт. При этом чехла или защитной плёнки в коробке нет.
Смартфон оснащён IPS-экраном с диагональю в 5,2 дюйма, разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. У устройства также есть цветной индикатор событий, который расположен в верхнем левом углу. Корпус у устройства выглядит как новый, хотя это уценённая модель. То же самое можно сказать о качестве сборки.
Работает аппарат на «чистом» Android, но 9-й версии. Присутствуют Google-сервисы. Также можно настраивать систему под себя, как и на всех Android.
Разблокировать смартфон можно только при помощи нажатия на клавишу. Установлен на Sony Xperia XZ1 процессор Snapdragon 835. Это в целом топовый чип, но в то же время немного устаревший. Объём памяти составляет 4/64 ГБ.
В тесте Antutu набирает устройство около 269 тысяч баллов. Троттлинг у Sony присутствует, но в целом работает он вполне стабильно.
Экран у аппарата имеет IPS-матрицу. Дисплей довольно яркий, цвета на нём - насыщенные. Хотя минимальный запас яркости мог бы быть и немного ниже.
Звук здесь - стерео. Воспроизводится музыка вполне нормально, но громкости смартфону всё же не хватает.
С играми аппарат справляется довольно неплохо. В Genshin Impact комфортно будет играть только на минимальных настройках. С максимальным пресетом можно запускать, например, World of Tanks, но всё равно лучше всего она идёт со средними показателями графики. Нагрев корпуса составляет у Sony во время игр 38 градусов, нагрев процессора - 56 градусов.
Основная камера здесь - в 19 МП, фронтальная - 13 МП. Поддерживает устройство запись видео в 4К. В целом фотографирует смартфон вполне приемлемо. На снимках с фронтальной камеры при этом заметные сильные шумы при слабом освещении, то есть вообще этот объектив довольно слабый. Примеры фото - ниже.
Что касается автономности, то она плохая. Ёмкость аккумулятора составляет 2700 мАч (по USB-тестеру - около 2600 мАч). За 7,5 часов просмотра видео аппарат разрядился полностью, после часа игры ушло 28 процентов заряда, за ночь - 18 процентов.
Вывод
В целом эксперт отмечает, что это довольно неплохой аппарат. Но существенным его недостатком является автономность (несмотря на то что аккумулятор у уценённой модели был заменён). В остальном же в работе показывает себя Sony Xperia XZ1 очень даже хорошо.