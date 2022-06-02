Уценённый флагманский смартфон Sony Xperia XZ1 за 7 тысяч рублей из Китая: к чему готовиться?

В комплекте с Sony Xperia XZ1 из Китая вы найдёте кабель, наушники, зарядку в 16 Вт. При этом чехла или защитной плёнки в коробке нет.

Смартфон оснащён IPS-экраном с диагональю в 5,2 дюйма, разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. У устройства также есть цветной индикатор событий, который расположен в верхнем левом углу. Корпус у устройства выглядит как новый, хотя это уценённая модель. То же самое можно сказать о качестве сборки.

Работает аппарат на «чистом» Android, но 9-й версии. Присутствуют Google-сервисы. Также можно настраивать систему под себя, как и на всех Android.

Разблокировать смартфон можно только при помощи нажатия на клавишу. Установлен на Sony Xperia XZ1 процессор Snapdragon 835. Это в целом топовый чип, но в то же время немного устаревший. Объём памяти составляет 4/64 ГБ.

В тесте Antutu набирает устройство около 269 тысяч баллов. Троттлинг у Sony присутствует, но в целом работает он вполне стабильно.