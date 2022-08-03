В Арабских Эмиратах продают iPhone в золотом корпусе. Сколько это стоит

Дубай считается финансовым и торговым центром Ближнего Востока. Ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов посетил этот город, чтобы узнать, за сколько в ОАЭ можно сегодня приобрести различную технику и электронику. В том числе iPhone.

В Apple Store в Дубае iPhone 13 Pro Max (1 ТБ) стоит 6 819 AED (или 109 100 рублей). Такая же модель в «М.Видео» обойдётся в 199 999 рублей, а вообще в России её можно найти за цену от 129 990 рублей.