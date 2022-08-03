В Арабских Эмиратах продают iPhone в золотом корпусе. Сколько это стоит

В Арабских Эмиратах продают iPhone в золотом корпусе. Сколько это стоитИ какова цена обычных айфонов
Дубай считается финансовым и торговым центром Ближнего Востока. Ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов посетил этот город, чтобы узнать, за сколько в ОАЭ можно сегодня приобрести различную технику и электронику. В том числе iPhone.
В Apple Store в Дубае iPhone 13 Pro Max (1 ТБ) стоит 6 819 AED (или 109 100 рублей). Такая же модель в «М.Видео» обойдётся в 199 999 рублей, а вообще в России её можно найти за цену от 129 990 рублей.
Гаджет в золотом корпусе стоить будет, конечно, дороже. За iPhone 13 Pro с объёмом встроенной памяти в 512 ГБ вам придётся отдать 12 500 AED, или 200 000 рублей. Кроме того, платиновые AirPods Max обойдутся в 6 999 AED, то есть в 112 000 рублей.
При этом оптом iPhone 7 с 256 ГБ можно приобрести в Дубае за 800 AED (12 800 рублей), а если покупать от 100 штук - за 700 AED (11 200 рублей). iPhone 13 Pro Max (256 ГБ) в Apple Store (Дубай) вы сможете взять за 5200 AED (83 200 рублей), в магазине Magnit (Дубай) - за 4400 AED (70 400 рублей), в России - за как минимум 89 200 рублей.