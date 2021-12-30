В чём разница между iPhone 11, 12 и 13: подробное сравнение

В чём разница между iPhone 11, 12 и 13: подробное сравнениеИзучили смартфоны на YouTube-канале Droider.Ru
Ведущий Валерий Истишев сравнил iPhone 11, 12, 13 по основным характеристикам.
- Внешний вид. Все три модели хорошо лежат в руке. Корпус iPhone 12 и 13 изготовлен из более прочного стекла, чем у iPhone 11.
- Зарядка. У 12 и 13-й версии есть поддержка MagSafe, при этом ёмкость аккумулятора составляет 2815 мАч и 3227 мАч соответственно. Мощность зарядки у них - 20 Вт и 23 Вт. В то же время 11-я версия iPhone несколько уступает по этому пункту: объём батареи составляет 3110 мА*ч, мощность зарядки - 18 Вт.
- Аккумулятор. У iPhone 11 время работы составило почти 4 часа, у iPhone 12 - немного больше 5 часов, у iPhone 13 - чуть больше 6 часов.
- Дисплей. Диагональ во всех случаях составляет 6,1 дюйма. При этом если у 11-й версии IPS-экран, то у 12-й и 13-й уже OLED. Также iPhone 11 отличается от более поздних тем, что не поддерживает HDR.
- Производительность. Из процессоров на iPhone 11, 12, 13 стоят A13, A14, A15 Bionic соответственно. В тестах смартфон 11-й версии проигрывает остальным, лидирует же iPhone 13 (хотя разница в целом между ними незначительная). В играх у них оказываются по нагреву примерно одинаковые результаты, но в целом хуже всего показал себя в играх iPhone 12.
- Камера. На iPhone 13 установлена матрица, которая в отличие от тех, что на 12-м и 11-м, способна получать больше света. Также в 13-й версии расширилась функциональность камеры в целом.
Дневные фотографии схожи, однако всё равно заметно улучшение качества фото с iPhone 13: чёткость изображения увеличилась. Связано это с тем, что производитель ещё обновил алгоритмы. По цветопередаче при этом схожие снимки выдают iPhone 11 и iPhone 13, а по детализации - 11-й и 12-й.
При недостатке освещения на ультраширокоугольную камеру много шумов оказывается на iPhone 12. А меньше всего их, как ни странно, на iPhone 11. Что же касается съёмки в тех же условиях на основную камеру, то вновь, по мнению эксперта, вырывается вперёд 11-я модель.
В ночном режиме качество фото улучшилось на iPhone 13. Вместе с тем на ультраширик iPhone 11 фото в ночном режиме получаются не очень хорошие. Другими словами, этот режим просто не работает.
Селфи-фото получились практически идентичными. Только 12-й iPhone немного неверно вырезал объект.
Кроме того, в iPhone 13 в отличие от остальных моделей добавились фотостили.
Примеры фото вы можете видеть ниже.
Если говорить о видео, то по функциональности в этом плане смартфоны немного различаются. Так, iPhone 11 не может снимать HDR с Dolby Vision, iPhone 12 поддерживает съёмку в 4К 30 к/с, iPhone 13 - 4К 60 к/с. По качеству съёмки в целом iPhone 11 схож с iPhone 13. Стабилизация на всех устройствах Apple при этом работает хорошо. Нужно отметить, что в iPhone 13 добавили дополнительные функции, связанные с видео: к примеру, киноэффект (основная камера) и cinematic mod (фронтальная камера).
В целом, по словам специалиста, самый ощутимый скачок оказался на 13-м смартфоне. Хотя если говорить в целом, то снимают все три аппарата достойно.
Эксперт в целом по поводу выбора одного из трёх аппаратов сказал следующее. iPhone 11 уступает конкурентам во всём, кроме яркого дизайна. iPhone 12 стал легче и компактнее, а также мощнее за счёт обновлённого процессора. Главные преимущества же iPhone 13 - это улучшенная камера, яркий дисплей, хорошая автономность.