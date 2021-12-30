В чём разница между iPhone 11, 12 и 13: подробное сравнение

Камера. На iPhone 13 установлена матрица, которая в отличие от тех, что на 12-м и 11-м, способна получать больше света. Также в 13-й версии расширилась функциональность камеры в целом.

Дневные фотографии схожи, однако всё равно заметно улучшение качества фото с iPhone 13: чёткость изображения увеличилась. Связано это с тем, что производитель ещё обновил алгоритмы. По цветопередаче при этом схожие снимки выдают iPhone 11 и iPhone 13, а по детализации - 11-й и 12-й.

При недостатке освещения на ультраширокоугольную камеру много шумов оказывается на iPhone 12. А меньше всего их, как ни странно, на iPhone 11. Что же касается съёмки в тех же условиях на основную камеру, то вновь, по мнению эксперта, вырывается вперёд 11-я модель.

В ночном режиме качество фото улучшилось на iPhone 13. Вместе с тем на ультраширик iPhone 11 фото в ночном режиме получаются не очень хорошие. Другими словами, этот режим просто не работает.

Селфи-фото получились практически идентичными. Только 12-й iPhone немного неверно вырезал объект.

Кроме того, в iPhone 13 в отличие от остальных моделей добавились фотостили.

Примеры фото вы можете видеть ниже.