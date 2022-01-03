В этом флагмане ZTE в 4 раза больше оперативки, чем в iPhone 13 Pro Max. И вот как он работает

Смартфон даёт возможность записывать видео в 4К 60 к/с.

Что касается производительности, то здесь установлен процессор Snapdragon 888. Есть 1 ТБ встроенной памяти. При этом расширение памяти при помощи Micro SD недоступно.

Также в ходе обзора на смартфоне запустили в качестве эксперимента девять игр одновременно. Оказалось занято при этом менее половины оперативной памяти. После добавления к запущенным различных приложений вроде калькулятора и пр. память была занята на 73 процента от 23 ГБ.

Из других интересных особенностей устройства - аккумулятор (ёмкость - 4600 мА*ч) и поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.

Приобрести смартфон ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition довольно сложно. Сейчас в продаже в официальных магазинах его уже нет, можно купить его лишь у перекупщиков.