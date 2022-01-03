В этом флагмане ZTE в 4 раза больше оперативки, чем в iPhone 13 Pro Max. И вот как он работает

В этом флагмане ZTE в 4 раза больше оперативки, чем в iPhone 13 Pro Max. И вот как он работаетРассказали на YouTube-канале «808»
Как отмечает ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов, китайский аппарат ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition входит в лимитированную серию. При этом как только он начал продаваться, сразу же был раскуплен. В комплекте с ним идёт сам смартфон, провод USB-С, чехол из углеродного волокна, блок питания в 66 Вт, фирменные наушники. Ещё одно отличие версии ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition от обычной - 23 ГБ оперативной памяти.
Корпус у смартфона глянцевый, доступен смартфон в нескольких цветах. Что касается экрана, то это AMOLED, его диагональ равняется 6,67 дюйма, частота обновления - 144 Гц. Сам по себе экран изогнутый. Сканер отпечатка расположен в дисплее.
Также оснащён ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition четырьмя камерами: основная, широкоугольная, ультраширокоугольная, пятикратный оптический зум. Примеры фотографий - ниже.
Смартфон даёт возможность записывать видео в 4К 60 к/с.
Что касается производительности, то здесь установлен процессор Snapdragon 888. Есть 1 ТБ встроенной памяти. При этом расширение памяти при помощи Micro SD недоступно.
Также в ходе обзора на смартфоне запустили в качестве эксперимента девять игр одновременно. Оказалось занято при этом менее половины оперативной памяти. После добавления к запущенным различных приложений вроде калькулятора и пр. память была занята на 73 процента от 23 ГБ.
Из других интересных особенностей устройства - аккумулятор (ёмкость - 4600 мА*ч) и поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.
Приобрести смартфон ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition довольно сложно. Сейчас в продаже в официальных магазинах его уже нет, можно купить его лишь у перекупщиков.