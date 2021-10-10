В iPhone 13 Pro Max нашли динамик для мощного баса

Ведущий JerryRigEverything в одном из последних выпусков на своём канале разобрал iPhone 13 Pro Max и выявил особенности "начинки" аппарата.

Прежде всего, обращает на себя внимание надпись A15 Bionic на чипе. Интересно, что компания Apple напечатала на материнской надпись, которую большинство обычных пользователей вряд ли увидит. Если только они не будут разбирать самостоятельно устройство. После снятия нескольких винтов эксперт рассмотрел модули камеры. Они особо не изменились по сравнению с предыдущей моделью. Но при этом у iPhone 13 Pro Max появилась улучшенная технология стабилизации. Подобная технология используется и в профессиональных фотоаппаратах.