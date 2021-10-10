В iPhone 13 Pro Max нашли динамик для мощного баса

В iPhone 13 Pro Max нашли динамик для мощного басаИ это не единственная новая деталь
Ведущий JerryRigEverything в одном из последних выпусков на своём канале разобрал iPhone 13 Pro Max и выявил особенности "начинки" аппарата.
Прежде всего, обращает на себя внимание надпись A15 Bionic на чипе. Интересно, что компания Apple напечатала на материнской надпись, которую большинство обычных пользователей вряд ли увидит. Если только они не будут разбирать самостоятельно устройство. После снятия нескольких винтов эксперт рассмотрел модули камеры. Они особо не изменились по сравнению с предыдущей моделью. Но при этом у iPhone 13 Pro Max появилась улучшенная технология стабилизации. Подобная технология используется и в профессиональных фотоаппаратах.
Интересная особенность обнаружилась у нижнего динамика. У него ведущий нашёл круглое отверстие, которое позволяет владельцу улучшить звучание iPhone 13 Pro Max. Оно играет роль фазоинвертора.
Для снятия аккумулятора производитель установил специальные "язычки". Они позволяют снять батарею быстрее и проще.
Весь процесс разборки и сборки iPhone 13 Pro Max вы можете посмотреть здесь.