В iPhone 14 и 14 Pro Max стоят разные процессоры. Насколько они отличаются по скорости работы?Сравнивались А15 и А16
В выпуске на YouTube-канале Tech Reason сравнили по скорости работы новейший чип А16, который установлен на iPhone 14 Pro Max, и А15, который стоит на iPhone 14. Намного ли первый быстрее?
Фото: Tech Reason
Эксперт YouTube-канала Tech Reason выяснил, какой новый смартфон от Apple работает быстрее: iPhone 14 (4 ГБ ОЗУ) с чипом А15 или iPhone 14 Pro Max (с 6 ГБ ОЗУ) с А16. Действительно ли в скорости между ними такая большая разница?
Как ни странно, iPhone 14 запустился чуть быстрее (всего на полсекунды). При этом настройки, набиратель номера открылись практически одновременно, а Amazon - немного быстрее на 14 Pro Max.
Tech Reason
Игра Candy Crush загрузилась на обоих смартфонах в одно и то же время. То же самое касается Pin Out. А вот Subway Suffers быстрее запустилась уже на iPhone 14, Temple Run 2, PUBG: Battlegrounds - на iPhone 14 Pro Max.
Вывод
Системные приложения iPhone 14 и 14 Pro Max загружают с примерно одинаковой скоростью. В основном разница между устройствами видна в играх. При этом в них иногда лидирует 14 Pro Max, иногда - iPhone 14, а какие-то игры запускаются одновременно.