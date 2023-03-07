В iPhone 14 и 14 Pro Max стоят разные процессоры. Насколько они отличаются по скорости работы?

Эксперт YouTube-канала Tech Reason выяснил, какой новый смартфон от Apple работает быстрее: iPhone 14 (4 ГБ ОЗУ) с чипом А15 или iPhone 14 Pro Max (с 6 ГБ ОЗУ) с А16. Действительно ли в скорости между ними такая большая разница?

Как ни странно, iPhone 14 запустился чуть быстрее (всего на полсекунды). При этом настройки, набиратель номера открылись практически одновременно, а Amazon - немного быстрее на 14 Pro Max.