В кнопочных телефонах из российских магазинов нашли встроенные вирусы

Ориентируясь на отзывы и обзоры, автор купил модели Inoi 101, DEXP SD2810, Itel it2160, Irbis SF63, F+ Flip 3. Из них по результатам проверки на вредоносную активность "чистым" оказался только Inoi 101. В этом устройстве есть только платные игры и подписки по СМС. У остальных обнаружились проблемы.

Itel it2160 сообщает без предупреждения пользователя о продаже устройства, пересылая данные на сервер. Также есть возможность определить местоположение телефона.

Flip 3 тоже передаёт информацию о продаже аппарата. Передаются данные через СМС на номер +79584971255. Также есть отдельные номера для отправления СМС в других странах. В тексте СМС указываются IMEI, IMSI, модель телефона, номер партии (дата производства). Кроме того, эксперт обнаружил в модели архивы нескольких прошивок.