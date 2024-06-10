В корпус iPhone 15 Pro добавили физическую qwerty-клавиатуру и проверили удобство печати

Клавиатура в целом почти в точности повторяет виртуальную американскую раскладку на iPhone. Но вот насколько удобно это в реальной жизни?

При зажатии Command и H приложение свёртывается, а Command и пробела — открывается строка поиска. Кроме того, можно при помощи пробела листать страницы в Safari.

Если же сравнивать тактильные ощущения от клавиатуры на BlackBerry и на iPhone, то у первого сделано как будто лучше. Звук нажатия клавиш и ощущения от этого у Clicks приятные, но печатать в целом неудобно. Нажимать на кнопки также на iPhone приходится сильнее, они сами достаточно мелкие и есть пространство между клавишами. Попадать по кнопкам было ведущему довольно тяжело.

Минусов в целом у Clicks больше, чем плюсов. Мало того, что в любом случае придётся эмодзи и многое другое всё равно выбирать прямо с экрана, так iPhone с этой клавиатурой становится очень длинным. Поэтому носить в кармане вы его уже не сможете. Наконец, раскладка доступна исключительно американская и нескольких русских букв на ней нет. Ещё один минус — это отсутствие свайпа при печатании.