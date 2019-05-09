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В новом Android появятся смайлики для трансгендеров

53 новых эмодзи
Google объявила о выпуске 53 новых эмодзи для бета-версии нового десятого Android на телефонах Pixel. Эти смайлики изображают людей с небинарной гендерной идентичностью, то есть тех, кто не называет себя ни мужчиной, ни женщиной.

Эмодзи специально изображают человечков, по которым нельзя точно определить половую принадлежность. The Verge в своей публикации назвал новый набор смайликов гендерфлюидным. Гендерфлюидами называют себя люди, которые могут переходить от одного гендера, то есть социального пола, к другому. А иногда даже определять себе комбинированную идентичность.

Такой подход к составлению наборов эмодзи назвали более толерантным. Однако это делает клавиатуру Google трудной для обработки.

Небинарные эмодзи должны появиться на всех устройствах под управлением Android 10 Q к концу этого года. Первое время смайлики могут отображаться некорректно на устройствах без Android 10 или не отображаться вовсе.

Слева — смайлики для обозначения мужчин, справа — женщин, посередине — небинарных людей

The Verge

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