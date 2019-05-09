В новом Android появятся смайлики для трансгендеров

Эмодзи специально изображают человечков, по которым нельзя точно определить половую принадлежность. The Verge в своей публикации назвал новый набор смайликов гендерфлюидным. Гендерфлюидами называют себя люди, которые могут переходить от одного гендера, то есть социального пола, к другому. А иногда даже определять себе комбинированную идентичность.

Такой подход к составлению наборов эмодзи назвали более толерантным. Однако это делает клавиатуру Google трудной для обработки.

Небинарные эмодзи должны появиться на всех устройствах под управлением Android 10 Q к концу этого года. Первое время смайлики могут отображаться некорректно на устройствах без Android 10 или не отображаться вовсе.