Телефоны
Опубликовано 21 января 2025, 02:15
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В публичных местах и при экстремальных температурах: как нельзя заряжать смартфон

Об этом важно знать
Некоторые привычки, связанные с зарядкой телефона, могут навредить его батарее или самому устройству. Вот с чем стоит быть осторожным.
В публичных местах и при экстремальных температурах: как нельзя заряжать смартфон
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Прежде всего, многие современные аккумуляторы смартфонов плохо переносят разряды. Поэтому рекомендуется ставить на зарядку телефон, когда у него осталось 20−30%.

Также лучше отказаться от зарядки смартфона в публичных местах. Бывает, что после этого аппарат ломается. Кроме того, известные USB-порты могут содержать вредоносное ПО, которое может взломать устройство, украсть ваши данные. Лучше купить портативный аккумулятор и брать его с собой.

В публичных местах и при экстремальных температурах: как нельзя заряжать смартфон
© v. ivash

Нельзя ставить на зарядку перегретый смартфон или устройство, которое вы только принесли с мороза. В этом случае дайте телефону адаптироваться к комнатной температуре (подождите 20−30 минут). Также никогда не кладите телефон рядом с какими-то источниками тепла. Если аппарат сильной нагрелся, то отключите его от сети и дайте ему остыть.

Долго держать на зарядке смартфон тоже нет смысла, если он уже зарядился. Это изнашивает батарею.

Если вы пользуетесь устройством во время зарядки, то это может привести к перегреву его аккумулятора и процессора. Лучше в это время дать смартфону «отдохнуть».