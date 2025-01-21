В публичных местах и при экстремальных температурах: как нельзя заряжать смартфон

Нельзя ставить на зарядку перегретый смартфон или устройство, которое вы только принесли с мороза. В этом случае дайте телефону адаптироваться к комнатной температуре (подождите 20−30 минут). Также никогда не кладите телефон рядом с какими-то источниками тепла. Если аппарат сильной нагрелся, то отключите его от сети и дайте ему остыть.

Долго держать на зарядке смартфон тоже нет смысла, если он уже зарядился. Это изнашивает батарею.

Если вы пользуетесь устройством во время зарядки, то это может привести к перегреву его аккумулятора и процессора. Лучше в это время дать смартфону «отдохнуть».