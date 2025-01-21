В публичных местах и при экстремальных температурах: как нельзя заряжать смартфон

В публичных местах и при экстремальных температурах: как нельзя заряжать смартфонОб этом важно знать
Прежде всего, многие современные аккумуляторы смартфонов плохо переносят разряды. Поэтому рекомендуется ставить на зарядку телефон, когда у него осталось 20−30%.
Также лучше отказаться от зарядки смартфона в публичных местах. Бывает, что после этого аппарат ломается. Кроме того, известные USB-порты могут содержать вредоносное ПО, которое может взломать устройство, украсть ваши данные. Лучше купить портативный аккумулятор и брать его с собой.
Нельзя ставить на зарядку перегретый смартфон или устройство, которое вы только принесли с мороза. В этом случае дайте телефону адаптироваться к комнатной температуре (подождите 20−30 минут). Также никогда не кладите телефон рядом с какими-то источниками тепла. Если аппарат сильной нагрелся, то отключите его от сети и дайте ему остыть.
Долго держать на зарядке смартфон тоже нет смысла, если он уже зарядился. Это изнашивает батарею.
Если вы пользуетесь устройством во время зарядки, то это может привести к перегреву его аккумулятора и процессора. Лучше в это время дать смартфону «отдохнуть».