В России протестировали роскошный Xiaomi 14 Ultra и поделились впечатлениями

Что касается камер, то снимает Xiaomi 14 Ultra однозначно лучше, чем iPhone 15 Pro и Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, вы можете полностью отключить при съёмке помощь искусственного интеллекта и HDR. В результате у вас получается очень живая и естественная картинка.

Все четыре сенсора на задней панели имеют разрешение 50 МП. Это основной с фокусным расстоянием 23 мм, телевик, перископ и ультраширик. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Видео записывать Xiaomi 14 Ultra может максимум в 8К 24 к/с, но есть также режим 4К 120 к/с. Фронтальная камера имеет модуль на 32 МП, может снимать видео в 4К 60 к/с.

Ёмкость аккумулятора у новинки стала больше на 300 мАч: 5300 мАч. До 100% заряжается устройство за 35 минут от проводной зарядки. Также оно поддерживает беспроводную зарядку на 30 Вт (до 100% — за 45 минут) и реверсивную на 10 Вт.

Вывод

Xiaomi 14 Ultra как смартфон очень хороший, и обновлений у него по сравнению с Xiaomi 13 Ultra хоть и не так много, но они есть. Экран стал плоским, камера по качеству стала гораздо лучше. Правда, лучше всё же подождать выхода глобальной версии этой модели, а затем уже брать её.