В смартфонах появится поколение процессоров ARM-v9.2 с новыми ядрами. Каким оно будет

Ядро производительности Cortex-X4 даст прирост производительности в 15%. Включает эта производительность 2 Мб кэш-памяти ядра L2, и ARM-v9.2.

Новое ядро рабочей нагрузки Cortex-A720 интересно тем, что вы можете настроить ядро так, чтобы оно имело точно такую же площадь, как у A78. Это даст возможность получить все преимущества ARM-v9.2 и увеличение производительности в 10 раз.

Также будет Cortex-А520, ядро энергоэффективности. Оно позволит получить производительность на 8% выше при использовании на 22% меньше энергии.