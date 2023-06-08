В смартфонах появится поколение процессоров ARM-v9.2 с новыми ядрами. Каким оно будет

В смартфонах появится поколение процессоров ARM-v9.2 с новыми ядрами. Каким оно будетВот в чём особенности этих процессоров
Cortex-X4 - это новое ядро производительности, Cortex-A720 - ядро нагрузки, Cortex-А520 - ядро энергоэффективности. Все они используют ARM-v9.2, и все они 64-разрядные. Также известно, что у Cortex-X4 производительность будет на 15% больше.
Ядро производительности Cortex-X4 даст прирост производительности в 15%. Включает эта производительность 2 Мб кэш-памяти ядра L2, и ARM-v9.2.
Новое ядро рабочей нагрузки Cortex-A720 интересно тем, что вы можете настроить ядро так, чтобы оно имело точно такую же площадь, как у A78. Это даст возможность получить все преимущества ARM-v9.2 и увеличение производительности в 10 раз.
Также будет Cortex-А520, ядро энергоэффективности. Оно позволит получить производительность на 8% выше при использовании на 22% меньше энергии.
В результате если говорить в целом, то Cortex-X4 даст вам на 15% больше производительности, Cortex-A720 - на 20% больше энергоэффективности для устойчивой производительности и более быстрый игровой процесс, A520 - на 20% больше энергоэффективности по сравнению с А510.
Графический процессор будет представлять собой G720. Его средняя эффективность увеличилась на 15%, пиковая производительность - тоже на 15%.
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