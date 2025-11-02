В сравнении между iPhone 17 и 16 Pro победила старая модель

В сравнении между iPhone 17 и 16 Pro победила старая модельУлучшения в 17-м есть, но они незначительные
iPhone 16 Pro сам по себе ощущается гораздо более премиально, чем 17-й. По габаритам у смартфонов всё одинаково, но по яркости базовая модель выглядит интереснее: у неё 3000 нит вместо 2000 нит. Также iPhone 17 имеет более тонкие рамки.
По производительности iPhone 17 обходит 16 Pro, но совсем немного. С результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Type-C у iPhone 17 - версии 2.0, а вот у 16 Pro - 3.0. Также у 17-го нет зум-камеры, LOG-режима, RAW, HDR. Всё это есть только в Pro-версии. Единственное преимущество в плане фото у iPhone 17 - это возможность менять ориентацию снимков при съёмке на фронтальную камеру.
Автономность чуть лучше будет у iPhone 17, но незначительно. То же самое касается скорости зарядки. При этом в базовой конфигурации у iPhone 17 - 256 ГБ внутренней памяти, а у 16 Pro - 128 ГБ. Только эти версии будут стоить одинаково.
Вывод
iPhone 16 Pro стоит дороже, чем 17-й, но он и лучше. В нём есть функции и особенности, которых нет в базовом Айфоне: это третья камера, специальные режимы съёмки, скорость работы, премиальные материалы.